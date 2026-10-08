Ferver cravo e alecrim espalha um aroma pela casa, mas há um limite importante entre o efeito dessa mistura no ambiente e as promessas de benefícios à saúde

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Cheiros persistentes após o preparo de refeições, umidade em determinados cômodos ou ausência de circulação de ar diminuem a sensação de frescor no lar. Para amenizar esse desconforto, ingredientes comuns da despensa funcionam como alternativa prática aos produtos perfumados industriais.

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O cravo-da-índia e o alecrim reúnem aromas intensos. Quando aquecidos em água, parte de seus compostos voláteis passa para o ambiente e altera temporariamente o odor do espaço. Trata-se de uma solução simples, embora nem todas as propriedades atribuídas a essa receita tenham comprovação científica em condições domésticas.

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Como preparar a infusão aromática

O procedimento exige apenas água aquecida em uma panela. Assim que a fervura começar, basta adicionar alguns cravos e ramos de alecrim. Em seguida, reduza a chama e mantenha o recipiente no fogo por alguns minutos para que o vapor libere os compostos aromáticos.

A mistura espalha uma fragrância com notas condimentadas e herbais, indicada para cozinhas após o preparo de itens de cheiro persistente, como peixes e frituras. A capacidade de modificar o ar diminui gradualmente quando o líquido para de aquecer e o vapor se dissipa.

Compostos e capacidade desinfetante

As substâncias voláteis explicam a potência do aroma. O cravo contém eugenol, enquanto o alecrim apresenta compostos terpênicos como cineol, cânfora e pineno. Testes laboratoriais com óleos essenciais já demonstraram ação antimicrobiana em alguns desses elementos, dependendo da concentração utilizada.

O conforto de um ambiente arejado e bem cuidado complementa a busca por um lar com aroma agradável Jonathan Borba de Pexels

Ferver ramos e cravos em água não equivale a manipular um óleo essencial concentrado. Por essa razão, os vapores liberados no fogão não eliminam bactérias nem purificam o ar do cômodo. O objetivo central consiste em perfumar momentaneamente a área, servindo também para preparar a casa antes de receber convidados.

Cuidados e orientações de segurança

A receita não serve para mascarar problemas originados por umidade excessiva, mofo, esgoto ou deficiências na circulação de ar. Nessas situações, aromatizar o ambiente disfarça a causa sem solucionar a origem do incômodo.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos adverte que aromatizadores e itens perfumados podem elevar a presença de compostos voláteis em locais fechados, orientando manter a ventilação ativa. Mantenha a panela sob vigilância constante e afastada de crianças e animais domésticos.

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Se quiser utilizar o líquido frio como aromatizador caseiro, filtre a água e reserve o conteúdo em um frasco limpo, descartando a preparação caso surjam alterações de aspecto, cheiro ou sinais de fermentação.