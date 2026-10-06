Ventilador de teto ligado a noite inteira pesa na conta de luz? Consumo de cerca de 0,4 kWh dá uma pista, mas três fatores definem quanto você paga pela energia
Um ventilador pode gastar até 20 vezes menos energia que um ar-condicionado; entenda o impacto de cada aparelho no seu bolso e como calcular
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Um ventilador pode consumir até 20 vezes menos eletricidade que um ar-condicionado portátil, uma diferença que impacta diretamente a conta de luz. A escolha entre os aparelhos se torna um dilema em noites quentes, quando a temperatura elevada dentro de casa dificulta o sono.
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A comparação, divulgada originalmente pela "Men's Health", tem como base dados do Milieu Centraal, centro holandês especializado em eficiência energética. A estimativa aponta que um ventilador gasta cerca de 5.5 kWh em 110 horas de uso, enquanto um ar-condicionado portátil consome 110 kWh no mesmo período.
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O cálculo europeu apontava um custo de 0.10 euros por noite, valor que não se aplica diretamente ao Brasil. O preço final depende da tarifa de energia elétrica, da localidade, da estação do ano e da faixa de consumo de cada residência.
Quanto gasta cada aparelho em uma noite
Um ventilador de teto ligado por oito horas consome aproximadamente 0.4 kWh. Esse valor é uma referência, pois o gasto real varia conforme a potência, a velocidade, o tamanho e a eficiência do motor do equipamento. A potência em watts geralmente consta na etiqueta do produto.
É importante lembrar que o ventilador não reduz a temperatura do ar. Ele apenas movimenta o ar, o que facilita a perda de calor do corpo e a evaporação do suor, gerando uma sensação de frescor.
A diferença para o ar-condicionado é grande. O consumo de energia por noite, considerando oito horas de uso, varia assim:
Sistema fixo (single split): cerca de 5.8 kWh.
Ar-condicionado portátil: aproximadamente 8 kWh.
Sistema multisplit (para vários cômodos): em torno de 13.1 kWh.
Enquanto o ventilador apenas refresca, o ar-condicionado de fato extrai o calor do ambiente e diminui a temperatura.
Como calcular o consumo
Para saber o gasto exato de um aparelho, você pode usar uma fórmula simples: divida a potência em watts por 1.000 e, em seguida, multiplique pelas horas de uso. O resultado será o consumo em kWh.
Por exemplo, um ventilador de 50 watts ligado por oito horas terá o seguinte consumo:
50 W ÷ 1.000 × 8 horas = 0.4 kWh
Para saber o custo em reais, basta multiplicar esse valor pela tarifa cobrada pela distribuidora de energia da sua região, informação que pode ser encontrada na própria conta de luz.
Dicas para usar a energia de forma eficiente
Uma dica é ajustar o ar-condicionado para uma temperatura entre 24 e 26 graus Celsius. Outras sugestões incluem manter portas e janelas fechadas para evitar a entrada de calor, não resfriar cômodos vazios e limpar os filtros do equipamento regularmente. Evitar que o sol entre diretamente no espaço também ajuda.
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Uma boa estratégia é combinar o uso do ar-condicionado com um ventilador. O ventilador ajuda a distribuir o ar frio pelo ambiente, permitindo que o ar-condicionado trabalhe por menos tempo ou em uma temperatura mais alta.