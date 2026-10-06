Ventilador de teto ligado a noite inteira pesa na conta de luz? Consumo de cerca de 0,4 kWh dá uma pista, mas três fatores definem quanto você paga pela energia

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Um ventilador pode consumir até 20 vezes menos eletricidade que um ar-condicionado portátil, uma diferença que impacta diretamente a conta de luz. A escolha entre os aparelhos se torna um dilema em noites quentes, quando a temperatura elevada dentro de casa dificulta o sono.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A comparação, divulgada originalmente pela "Men's Health", tem como base dados do Milieu Centraal, centro holandês especializado em eficiência energética. A estimativa aponta que um ventilador gasta cerca de 5.5 kWh em 110 horas de uso, enquanto um ar-condicionado portátil consome 110 kWh no mesmo período.

Leia Mais

O cálculo europeu apontava um custo de 0.10 euros por noite, valor que não se aplica diretamente ao Brasil. O preço final depende da tarifa de energia elétrica, da localidade, da estação do ano e da faixa de consumo de cada residência.

Quanto gasta cada aparelho em uma noite

Um ventilador de teto ligado por oito horas consome aproximadamente 0.4 kWh. Esse valor é uma referência, pois o gasto real varia conforme a potência, a velocidade, o tamanho e a eficiência do motor do equipamento. A potência em watts geralmente consta na etiqueta do produto.

É importante lembrar que o ventilador não reduz a temperatura do ar. Ele apenas movimenta o ar, o que facilita a perda de calor do corpo e a evaporação do suor, gerando uma sensação de frescor.

A diferença para o ar-condicionado é grande. O consumo de energia por noite, considerando oito horas de uso, varia assim:

Sistema fixo (single split): cerca de 5.8 kWh.

Ar-condicionado portátil: aproximadamente 8 kWh.

Sistema multisplit (para vários cômodos): em torno de 13.1 kWh.

Enquanto o ventilador apenas refresca, o ar-condicionado de fato extrai o calor do ambiente e diminui a temperatura.

Como calcular o consumo

Para saber o gasto exato de um aparelho, você pode usar uma fórmula simples: divida a potência em watts por 1.000 e, em seguida, multiplique pelas horas de uso. O resultado será o consumo em kWh.

Por exemplo, um ventilador de 50 watts ligado por oito horas terá o seguinte consumo:

50 W ÷ 1.000 × 8 horas = 0.4 kWh

Para saber o custo em reais, basta multiplicar esse valor pela tarifa cobrada pela distribuidora de energia da sua região, informação que pode ser encontrada na própria conta de luz.

Dicas para usar a energia de forma eficiente

Uma dica é ajustar o ar-condicionado para uma temperatura entre 24 e 26 graus Celsius. Outras sugestões incluem manter portas e janelas fechadas para evitar a entrada de calor, não resfriar cômodos vazios e limpar os filtros do equipamento regularmente. Evitar que o sol entre diretamente no espaço também ajuda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma boa estratégia é combinar o uso do ar-condicionado com um ventilador. O ventilador ajuda a distribuir o ar frio pelo ambiente, permitindo que o ar-condicionado trabalhe por menos tempo ou em uma temperatura mais alta.