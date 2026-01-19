Ar-condicionado: como escolher o modelo ideal e mais econômico

Com as ondas de calor se tornando uma constante, o ar-condicionado deixou de ser um luxo e virou um item essencial para o bem-estar. No entanto, escolher o modelo certo é fundamental para garantir o conforto térmico sem levar um susto na conta de luz. A decisão passa por entender a potência necessária para o ambiente e as tecnologias que tornam o aparelho mais eficiente.

O primeiro passo é calcular a capacidade de refrigeração, medida em BTUs (Unidade Térmica Britânica). Um cálculo errado pode resultar em um aparelho que não gela o suficiente ou que gasta energia desnecessariamente. A conta básica é simples e ajuda a ter uma boa noção do que você precisa para seu espaço.

Como calcular a potência correta

Para ambientes sem exposição direta ao sol, considere entre 600 e 800 BTUs por metro quadrado. Se o cômodo recebe luz solar intensa durante a maior parte do dia, o ideal é usar a base de 800 BTUs. Além disso, some 600 BTUs para cada pessoa extra que costuma frequentar o local (além da primeira) e para cada aparelho eletrônico de grande porte, como computadores e televisões. Lembre-se que este é um cálculo estimado, e fatores como pé-direito alto, grandes janelas de vidro ou isolamento térmico deficiente podem exigir uma avaliação profissional.

Por exemplo, um quarto de 12 m² com duas pessoas, uma TV e que recebe sol apenas pela manhã precisaria de aproximadamente 8.400 BTUs. Nesse caso, um modelo de 9.000 BTUs seria o mais indicado, pois é sempre melhor ter uma pequena folga na capacidade.

Tecnologia Inverter é a chave da economia

Na hora de pesquisar os modelos, a tecnologia Inverter faz toda a diferença no consumo. Diferente dos aparelhos convencionais, que ligam e desligam o compressor para manter a temperatura, o modelo Inverter ajusta a velocidade do motor de forma contínua. Isso evita picos de energia e pode gerar uma economia significativa na conta de luz, com alguns fabricantes reportando reduções de até 40% ou mais no consumo de energia.

Embora o investimento inicial seja um pouco maior, o valor é compensado em poucos meses de uso, especialmente durante o verão. Além da economia, a tecnologia Inverter proporciona maior conforto térmico por manter a temperatura do ambiente mais estável, sem as oscilações dos modelos convencionais. Esses aparelhos também costumam ser mais silenciosos e atingem a temperatura desejada com mais rapidez.

Funções extras que valem a pena

Timer: permite programar o horário para ligar e desligar o aparelho, evitando que ele fique funcionando sem necessidade.

Função Sleep: ajusta a temperatura do ambiente gradualmente durante a noite, garantindo um sono mais confortável e econômico.

Filtros de ar: modelos com filtros especiais podem reter poeira, bactérias e odores, melhorando a qualidade do ar interno.

Conexão Wi-Fi: possibilita controlar o ar-condicionado remotamente pelo smartphone, permitindo ligá-lo antes mesmo de chegar em casa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.