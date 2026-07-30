Conta de luz alta? Veja 7 vilões que consomem energia

A fatura de energia chegou mais alta e você não sabe o motivo? A resposta pode estar dentro da sua casa. Com a manutenção da bandeira tarifária amarela, que adiciona um custo extra ao consumo, identificar os aparelhos que mais gastam eletricidade se tornou fundamental para aliviar o bolso no fim do mês.

Pequenas mudanças de hábito e a escolha de equipamentos mais eficientes podem gerar uma economia significativa. Muitos eletrodomésticos, mesmo quando não estão em uso direto, continuam a puxar energia, contribuindo para o susto ao abrir a conta.

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Quais aparelhos consomem mais energia elétrica?

Alguns equipamentos são conhecidos pelo alto consumo de energia. O uso consciente desses aparelhos é o primeiro passo para reduzir os gastos. Conhecer os principais vilões ajuda a planejar o uso e a adotar práticas mais econômicas no dia a dia.

Confira a lista com sete dos maiores consumidores de energia em uma residência:

Ar-condicionado: o campeão de consumo, especialmente nos dias mais quentes. Para economizar, mantenha portas e janelas fechadas durante o uso, limpe os filtros regularmente e utilize a função de programação para desligá-lo durante a noite. Chuveiro elétrico: um banho longo e quente pode representar uma quantia considerável da conta. Prefira banhos mais curtos e, se possível, ajuste a chave de temperatura para a posição "verão", que pode consumir até 30% menos energia, dependendo do modelo. Geladeira: por funcionar 24 horas por dia, seu impacto é constante. Modelos mais antigos gastam mais. Verifique se a borracha de vedação da porta está em bom estado e evite abrir a geladeira com frequência ou guardar alimentos ainda quentes. Secadora de roupas: aparelhos que geram calor costumam ter alto consumo. Acumule o máximo de peças para utilizar a secadora em sua capacidade total e, sempre que possível, aproveite a ventilação natural para secar as roupas. Forno e fogão elétricos: preparar pratos que exigem muito tempo de cozimento pode pesar na fatura. O ideal é otimizar o uso do forno, assando mais de um alimento de uma vez, e aproveitar o calor residual para finalizar o preparo. Micro-ondas: embora prático, seu consumo não é desprezível, principalmente por conta do modo de espera (standby). A dica é retirá-lo da tomada quando não estiver sendo usado para evitar o gasto de energia desnecessário. Aparelhos em modo standby: a pequena luz acesa em televisores, videogames, computadores e outros eletrônicos representa um consumo contínuo. Usar um filtro de linha com interruptor facilita desligar vários aparelhos de uma só vez. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.