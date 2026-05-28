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5 atitudes simples para reduzir sua conta de energia em até 30%

Veja dicas práticas sobre o uso de eletrodomésticos e hábitos que fazem a diferença e geram economia na sua conta de luz

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
28/05/2026 08:14

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5 atitudes simples para reduzir sua conta de energia em até 30%
Substituir lâmpadas incandescentes por opções mais eficientes é uma das dicas para economizar na conta de luz, reduzindo o consumo. crédito: Pexels/ Artem Podrez

Com as tarifas de energia elétrica em alta, reduzir o consumo se tornou uma necessidade no orçamento de muitas famílias. Pequenas mudanças de hábito no dia a dia podem gerar uma economia que varia conforme o perfil de consumo, chegando a até 30% em casos de alto desperdício inicial, sem a necessidade de grandes investimentos ou reformas complexas.

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A estratégia é focar nos principais vilões do consumo e adotar práticas mais eficientes na rotina. A combinação de ajustes simples, mas consistentes, resulta em um impacto direto na fatura. O segredo está em entender onde a energia é mais gasta e agir de forma inteligente para diminuir o desperdício.

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Como economizar energia no dia a dia

Adotar novos hábitos pode parecer desafiador no início, mas os resultados financeiros compensam o esforço. Abaixo, listamos cinco atitudes práticas para aplicar imediatamente em sua casa.

  1. Atenção aos aparelhos em stand-by: Aquela pequena luz acesa em televisores, micro-ondas, computadores e outros eletrônicos indica um consumo contínuo de energia. Esses "vampiros" elétricos podem representar uma parcela significativa da conta. O ideal é desligar completamente os aparelhos da tomada sempre que não estiverem em uso.

  2. Use o chuveiro elétrico com consciência: O chuveiro é um dos maiores responsáveis pelo alto consumo em residências. Banhos mais curtos, de até dez minutos, fazem uma enorme diferença. Em dias mais quentes, usar o aparelho na posição "verão" pode reduzir significativamente a energia gasta nesse momento, já que a potência é reduzida.

  3. Otimize o uso da geladeira: Por funcionar 24 horas por dia, qualquer ajuste na geladeira reflete na conta. Verifique se a borracha de vedação da porta está em boas condições e evite abrir e fechar sem necessidade. Além disso, nunca guarde alimentos quentes, pois o motor precisará trabalhar mais para resfriá-los.

  4. Troque a iluminação por LED: Substituir lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED é uma das ações mais eficazes. Elas consomem até 80% menos energia em comparação com as incandescentes e possuem uma vida útil muito superior. Lembre-se também do básico: apague a luz ao sair de um cômodo.

  5. Acumule roupas para lavar e passar: Ligar a máquina de lavar e o ferro de passar para poucas peças gasta quase a mesma energia que usá-los em sua capacidade máxima. Portanto, junte uma quantidade maior de roupas para aproveitar cada ciclo de lavagem e cada vez que o ferro esquenta.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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