7 dicas para reduzir o consumo de energia e economizar na conta de luz

A conta de luz chegou mais alta e você não sabe por onde começar a cortar gastos? A boa notícia é que pequenas mudanças de hábitos no dia a dia podem fazer uma grande diferença no fim do mês. Ações simples, que não exigem grandes investimentos, ajudam a reduzir o consumo de energia de forma imediata.

O segredo está em identificar os principais vilões do consumo em casa e adotar práticas mais eficientes. Desde o tempo no banho até a forma como usamos os eletrodomésticos, tudo impacta o valor final da fatura. Veja a seguir sete dicas práticas para começar a economizar agora mesmo.

1. Fique de olho no chuveiro elétrico

O chuveiro é um dos maiores consumidores de energia de uma residência. Banhos mais curtos, de até dez minutos, já representam uma economia considerável. Outra medida eficaz é mudar a chave para o modo “verão” em dias mais quentes, o que pode reduzir o consumo do aparelho em até 30%.

2. Desligue os aparelhos da tomada

Muitos eletrônicos continuam consumindo energia mesmo quando estão desligados, no chamado modo stand-by. Aquela pequena luz acesa na TV, no micro-ondas ou no videogame indica um gasto contínuo. Crie o hábito de tirar os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso.

3. Use a geladeira de forma inteligente

A geladeira funciona 24 horas por dia, então seu uso correto é fundamental. Evite abrir a porta sem necessidade e nunca guarde alimentos quentes, pois isso força o motor a trabalhar mais. Verifique também se as borrachas de vedação estão em bom estado, para não haver escape de ar frio.

4. Troque as lâmpadas e apague as luzes

Substituir lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED é uma das ações mais eficientes. As lâmpadas de LED iluminam melhor, duram mais e consomem até 80% menos energia. Além disso, lembre-se do básico: apague a luz ao sair de um ambiente.

5. Otimize o uso da máquina de lavar e do ferro

Acumule uma quantidade maior de roupas para usar a máquina de lavar em sua capacidade máxima. O mesmo vale para o ferro de passar: junte várias peças para passá-las de uma só vez, aproveitando o calor do aparelho. Esses eletrodomésticos têm picos de consumo elevados quando são ligados.

6. Regule o ar-condicionado

Em vez de colocar o ar-condicionado na temperatura mínima, mantenha o aparelho em torno de 23?°C, uma temperatura confortável que exige menos do motor. Limpar os filtros regularmente também melhora o desempenho e a eficiência do equipamento, evitando o consumo excessivo de energia.

7. Priorize aparelhos com o Selo Procel

Ao comprar um novo eletrodoméstico, verifique se ele possui o Selo Procel de Eficiência Energética. A etiqueta, com classificação de A (mais eficiente) a E (menos eficiente), indica quais produtos consomem menos energia. Optar por modelos com a letra A garante uma economia duradoura.

