7 aparelhos que mais gastam energia e como usá-los de forma correta
Pequenas mudanças de hábito podem gerar uma grande economia no fim do mês; saiba quais são os vilões da sua casa e aprenda a otimizar o consumo
Com as tarifas de energia variando ao longo do ano, conhecer os principais vilões do consumo em casa é o segredo para economizar e evitar surpresas no fim do mês. Alguns aparelhos, essenciais na rotina, são os que mais pesam no orçamento.
Identificar esses equipamentos e ajustar a forma de usá-los faz toda a diferença. Ao comprar um novo aparelho, verifique a etiqueta de eficiência energética (Selo Procel) para escolher os modelos mais econômicos. A seguir, listamos os sete aparelhos que mais consomem e como otimizar seu uso.
1. Ar-condicionado
O campeão de consumo, principalmente no calor. Para economizar, mantenha portas e janelas fechadas ao usá-lo, limpe os filtros periodicamente e ajuste a temperatura para um nível confortável, como 23?°C, em vez da mínima. Cada grau a menos aumenta o gasto.
2. Chuveiro elétrico
Responsável por uma fatia considerável da conta, seu impacto é direto. A dica é simples: tome banhos mais curtos, de até dez minutos. Se o seu aparelho tiver, use a chave na posição “verão”, que reduz significativamente o consumo de energia.
3. Geladeira
Por funcionar 24 horas por dia, seu consumo acumulado é alto, especialmente em modelos mais antigos. Verifique se a borracha de vedação da porta está em bom estado e evite abrir a geladeira sem necessidade. Nunca guarde alimentos quentes, pois o motor precisará trabalhar mais para resfriá-los.
4. Cooktop de indução e forno elétrico
Modernos e eficientes para cozinhar, mas grandes consumidores de energia. Sempre que possível, cozinhe com as panelas tampadas para acelerar o processo. No caso do forno, evite abrir a porta durante o uso, pois isso causa perda de calor e aumenta o tempo de preparo.
5. Freezer
Assim como a geladeira, funciona sem parar. Mantenha-o em um local ventilado, longe de fontes de calor como o fogão ou a luz solar direta. Faça o degelo periodicamente, pois o acúmulo de gelo força o motor a trabalhar mais.
6. Máquina de lavar roupas
Use a capacidade máxima indicada pelo fabricante para lavar o maior número de peças de uma só vez. Opte por ciclos de lavagem com água fria, já que a função de aquecimento de água é uma das que mais consomem energia.
7. Aparelhos em modo de espera (stand-by)
A famosa “luzinha vermelha” de televisões, micro-ondas e outros eletrônicos também gasta energia. Embora o consumo individual seja baixo, a soma de todos os aparelhos ligados na tomada pode representar um gasto desnecessário. O ideal é tirá-los da tomada quando não estiverem em uso.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.