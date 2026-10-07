Psicólogos apontam: adultos que não receberam afeto na infância nem sempre se tornam frios, mas podem desenvolver estes 5 reflexos
A ausência de amor verbal na infância molda a personalidade: entenda como a baixa autoestima e a necessidade de validação podem ser um reflexo disso
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A frase eu te amo carrega um significado profundo, mas algumas pessoas nunca a ouviram durante a infância. Esse silêncio afetivo pode se enraizar e moldar a personalidade de forma duradoura, como aponta a psicóloga clínica Dakari Quimby em entrevista ao veículo "Parade".
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A expressão de amor verbal também fortalece a confiança, a capacidade de enfrentar dificuldades e a resiliência emocional. Em outras palavras, saber que é amado incondicionalmente contribui para um crescimento mais saudável. Crianças privadas dessas demonstrações podem desenvolver traços específicos na vida adulta.
Quando a falta de amor molda a personalidade
Crescer sem ouvir eu te amo frequentemente deixa uma marca invisível. Ao observar outras crianças recebendo afeto, a criança pode começar a se perguntar: Por que não eu? O que há de errado comigo?, explica a psicóloga.
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Essa dúvida aos poucos alimenta uma baixa autoestima, como se a ausência de amor fosse a prova de uma falha pessoal. Na fase adulta, essa fragilidade muitas vezes se traduz em uma necessidade compulsiva de validação externa, onde um elogio se torna vital, mas nunca parece suficiente.
Outra manifestação comum é a generosidade excessiva. Uma pessoa com essa carência pode desenvolver o reflexo de doar permanentemente, na esperança inconsciente de receber em troca o que lhe faltou. Se eu for gentil o suficiente, talvez me amem, resume Quimby.
A dificuldade em construir uma identidade própria é outro traço marcante. Quando um pai emocionalmente indisponível o cria, você não tem uma base segura a partir da qual explorar e entender o mundo. É assim que construímos nossa identidade pessoal, detalha a psicóloga.
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O medo da rejeição, o perfeccionismo constante e o receio do abandono também são características comuns em pessoas que sentiram falta de amor e reconhecimento durante a infância.