Esquecer o nome de alguém durante uma conversa é uma situação comum para milhões de pessoas e, segundo psicólogos, não deve ser interpretado como um sinal de memória fraca ou desinteresse. A causa mais provável é a sobrecarga mental.

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O problema ocorre com frequência ao conhecer alguém no trabalho ou na escola. Mesmo que a pessoa diga o nome, ele pode ser esquecido em poucos minutos, gerando a necessidade de perguntar novamente.

Profissionais da área explicam que o cérebro tende a priorizar o tema da conversa ou o comportamento da outra pessoa. Isso acontece porque histórias, emoções e experiências criam mais conexões cerebrais do que a simples memorização de um nome.

Segundo especialistas, quando alguém se apresenta como médico, arquiteto ou professor, o cérebro imediatamente ativa uma rede de conhecimentos associada à profissão. Por outro lado, quando a pessoa informa apenas o nome, o cérebro recebe um rótulo que ainda não está conectado a outras informações.

O estresse e o cansaço da rotina diária também contribuem. Quando uma pessoa tem muitas preocupações ou tarefas, o cérebro não possui "energia" suficiente para se concentrar em tudo. Nessas condições, lembrar o nome de alguém se torna uma tarefa de baixa prioridade.

Ansiedade social é outro fator

Outros especialistas em psicologia apontam a ansiedade social como um possível motivo para o esquecimento. A tentativa de parecer simpático ou de causar uma boa impressão pode desviar o foco, fazendo com que o nome da outra pessoa seja rapidamente esquecido.

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