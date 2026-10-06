Especialistas em psicologia alertam: 8 frases nunca deveriam ser ditas a uma criança, mesmo quando ela te irrita

Expressões como acalme-se, o que há de errado com você? e você me irrita estão entre as que pais devem evitar durante uma forte explosão emocional da criança. Essas frases podem intensificar a tensão, provocar vergonha ou transferir para o filho a responsabilidade pelos sentimentos do adulto.

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Frases que transferem a culpa para a criança

A psicoterapeuta Zara Kadir recomenda que, em vez de dizer acalme-se, o adulto nomeie a emoção visível: vejo que você está muito zangado. Estou aqui e você está seguro. Segundo ela, a criança dificilmente consegue encerrar a raiva por comando, e a frase expressa mais o desconforto do adulto do que apoio.

Segundo a psicóloga Erika Reischer, sentenças como você me irrita podem fazer a criança se sentir responsável pelas emoções dos pais. Ela recomenda que o adulto fale sobre seu próprio estado e o comportamento específico: preciso de um pouco de silêncio ou não gosto quando você joga brinquedos.

Reischer também aconselha evitar a pergunta o que há de errado com você?. A questão direciona a atenção para a criança como pessoa, em vez de focar na ação. É mais útil dizer o que não é aceitável e o que pode ser feito de forma diferente na próxima vez. Uma escolha ruim não significa que a criança seja ruim, aponta a psicóloga.

O mesmo se aplica a comparações como sua irmã nunca faz isso. Kadir alerta que essas falas podem intensificar a rivalidade entre irmãos e minar a autoestima. O foco deve permanecer no que aconteceu e na solução do problema específico.

Quando o adulto minimiza a experiência

Frases como não aconteceu nada e não é grande coisa podem soar tranquilizadoras para o adulto, mas não validam a vivência da criança. Em vez delas, Kadir sugere: parece que isso te chateou muito. Conte-me o que aconteceu. Assim, o pai ou a mãe não precisa concordar com a avaliação da criança, mas demonstra que está disposto a ouvir.

A Associação Americana de Psicologia também recomenda que as crianças sejam incentivadas a nomear suas emoções. Segundo especialistas, isso as ajuda a expressar gradualmente a frustração com palavras, em vez de comportamento agressivo. A conversa sobre a causa e as consequências é mais eficaz depois que a criança já se acalmou.

Ameaças como vou pegar seu brinquedo favorito se você não parar de gritar podem parecer uma solução rápida, mas se a punição não tiver relação com o comportamento, a criança pode percebê-la como arbitrária. Uma consequência mais significativa está ligada à ação: se ela jogou uma bola dentro de casa, deve guardá-la e entender por que a brincadeira precisa ser do lado de fora.

A psicoterapeuta também não recomenda enviar automaticamente a criança para o quarto sozinha. Em vez disso, o adulto pode propor uma pausa conjunta em um local mais silencioso. Quando o próprio adulto sente que está perdendo o controle, o psicólogo Alan Kazdin aconselha: vá para outro cômodo e volte quando estiver mais calmo.

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A Academia Americana de Pediatria recomenda um tom de voz calmo, frases em primeira pessoa e um pedido de desculpas específico se o adulto gritou: desculpe por ter gritado com você. Eu estava com raiva, mas essa não foi a maneira certa de falar. A imposição de limites continua importante, mas deve ser direcionada ao comportamento, e não à dignidade da criança.