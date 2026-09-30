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PARASITA

Anvisa aprova medicamento para tratar esquistossomose em crianças

A esquistossomose pode evoluir de formas assintomáticas a quadros clínicos extremamente graves

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Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil
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Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil
Repórter
30/09/2026 13:09 - atualizado em 30/09/2026 13:11

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Esquitossomose
Apesar de antiga, a esquistossomose continua sendo uma ameaça real em muitas regiões do país crédito: Sinhyu de Getty Images

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (30/09) o registro do medicamento Farmanguinhos Arpraziquantel, indicado para o tratamento da esquistossomose causada pelo parasita Schistosoma mansoni ou Schistosoma haematobium em crianças de 3 meses a 6 anos. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União.

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Em nota, a Anvisa destacou que a doença é considerada problema de saúde pública em regiões tropicais e subtropicais da África, da Ásia, do Caribe e da América do Sul.


"É uma doença tropical negligenciada, um grupo diversificado de condições que afeta predominantemente populações de baixa renda em todo o mundo e pode evoluir de formas assintomáticas a quadros clínicos extremamente graves".


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De acordo com a agência, quando ingerido, o arpraziquantel é absorvido pelos vermes nos vasos sanguíneos do paciente e causa espasmos musculares e paralisia nos parasitas, o que interrompe sua fixação aos vasos sanguíneos.

O medicamento também danifica o tegumento, uma barreira que protege o parasita do sistema imunológico. Com isso, o corpo consegue destruir os vermes.

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