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SAÚDE DOS OLHOS

Oftalmologistas alertam para uso de telas e a miopia em crianças

Para tanto, lançaram cartilha com instruções para os cuidados com os olhos das crianças

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Paula Laboissière - Enviada especial *
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Paula Laboissière - Enviada especial *
Repórter
14/09/2026 12:10

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Livro lançado durante Congresso Brasileiro de Oftalmologia
Livro lançado durante Congresso Brasileiro de Oftalmologia crédito: COB/Divulgaçã

No intuito de alertar famílias e profissionais de saúde sobre o avanço da miopia entre crianças e adolescentes, associando o problema ao uso excessivo de telas e à baixa exposição à luz natural, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP) e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) lançaram  a cartilha Mais Tempo ao Ar Livre, Mais Saúde para os Olhos. 

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O material, divulgado durante o 70º Congresso Brasileiro de Oftalmologia (CBO 2026), encerrado no sábado  (12/9), em Salvador, tem como público-alvo pacientes, familiares, profissionais e organizações que atuam no campo da saúde e da educação e será distribuído para secretarias de Saúde e Educação de todo o país.





A CBO esclarece que a proposta é oferecer à população um guia composto por medidas simples, de fácil incorporação à rotina e que podem ajudar no enfrentamento da miopia.


Orientações


Com foco em crianças e adolescentes, o documento traz orientações a serem adotadas por famílias e escolas durante a rotina. 



"Não há necessidade de investimentos em ferramentas e remédios. Basta usar a criatividade e ficar atento às possibilidades apresentadas, que vão desde uma simples caminhada até a prática de esportes de forma estruturada", explica o CBO.






A recomendação central é que crianças e adolescentes passem pelo menos 2 horas por dia ao ar livre, incluindo atividades como brincadeiras, caminhadas, esportes e contato com a natureza.


De acordo com o conselho, a exposição à luz natural funciona como um fator protetor contra a progressão da miopia. 


Passar tempo ao ar livre ajuda a reduzir as horas dedicadas a atividades em espaço fechado, com os olhos fixos, a curta distância, em uma superfície, como as telas de computador ou celular, defende o CBO.


A publicação recomenda limitar o tempo de tela para cada faixa etária. A métrica considerada ideal pelos especialistas é a seguinte:



  •  nenhum tempo de tela para menores de 2 anos;

  •  até uma hora por dia para crianças entre 2 e 5 anos;

  •  até duas horas por dia para crianças entre 5 e 10 anos;

  •  até três horas por dia para crianças e adolescentes de 10 a 18 anos.


Os limites seguem a lógica de que, quanto menor a criança, maior a vulnerabilidade do sistema visual em formação. Outra orientação é fazer pausas regulares durante as atividades de perto, manter distância adequada dos dispositivos e usar proteção solar, recomenda o CBO.




Projeto


O lançamento da cartilha foi durante a 5ª edição do Projeto Pequenos Olhares CBO, que atendeu cerca de 1 mil crianças e adolescentes em meio ao congresso na capital baiana.


O projeto, que conta com a participação de médicos voluntários, ofereceu, ao longo dos últimos dois dias, consultas e exames de diagnóstico, além da distribuição gratuita de óculos para crianças e adolescentes que precisam de lentes de correção.

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* A repórter viajou a convite do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) 




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