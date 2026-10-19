Serviços digitais ampliam receita do pequeno varejo

O balcão do comércio de bairro deixou de operar apenas como ponto de venda (PDV) e passou a concentrar serviços, na esteira da expansão dos meios eletrônicos de pagamento. Balanço da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) aponta R$ 2,3 trilhões em transações com cartões no primeiro semestre de 2026, alta de 8%, e R$ 53,6 bilhões movimentados pelo Tap on Phone, tecnologia que transforma celulares em terminais de venda, com avanço de 79,2%. Mercearias, bazares e lojas de conveniência passaram a reunir pagamentos, telefonia e serviços financeiros no mesmo endereço.

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Entre as possibilidades estão as soluções de pagamento, maquininhas, recargas de celular, venda de chips, serviços digitais e Correspondente Bancário. A Redeflex atua nesse segmento, oferecendo um portfólio de soluções voltadas ao comércio e aos empreendedores. Segundo a companhia, especializada em distribuição e transações eletrônicas, a rede soma mais de 57 mil pontos de venda, presença em dez estados e alcance aproximado de 45 milhões de pessoas.

De acordo com a empresa, os motivos que levam pequenos negócios a procurar novas fontes de receita estão relacionados à necessidade de aumentar o faturamento, diversificar os ganhos e aproveitar melhor o relacionamento que já mantêm com seus clientes. Muitos começam com produtos tradicionais e, em seguida, identificam a chance de agregar recargas, chips, adquirência e serviços financeiros à operação.

A avaliação da companhia é de que essa diversificação gera mais vendas, aumenta a frequência de visita dos clientes e amplia o valor movimentado no próprio estabelecimento, sem necessariamente conquistar um novo público. Reunir diferentes soluções em um único endereço também eleva a conveniência para o consumidor e ajuda o negócio a se diferenciar da concorrência.

Meios de pagamento e experiência de compra

A oferta de diferentes formas de pagamento tornou-se parte relevante da jornada de compra. O consumidor espera liberdade para escolher como pagar, seja por cartão de débito ou crédito, Pix ou outras modalidades, observa a Redeflex. Para o comerciante, essa variedade reduz barreiras e facilita a conclusão da venda.

Soluções de pagamento modernas, acrescenta a empresa, dão aos pequenos negócios acesso a recursos que auxiliam na gestão e acompanham a evolução dos hábitos de consumo. Por isso, a escolha deve considerar não apenas taxas e custos, mas também facilidade de uso, segurança, suporte, estabilidade e aderência ao perfil de vendas do estabelecimento.

Serviços digitais no balcão

Recargas de celular, venda de chips e outras soluções digitais complementam a atividade principal ao criar novas ocasiões de atendimento a partir do fluxo de clientes que já frequenta o local, explica a Redeflex. O comerciante pode oferecer serviços adicionais sem alterar de forma significativa seu negócio: quem entra na loja para uma compra pode aproveitar para fazer uma recarga ou adquirir um chip. Esses serviços também atraem consumidores que, inicialmente, não procurariam o local pelo produto principal.

Segundo a empresa, a diversificação amplia o mix oferecido pelo varejista, fortalece o relacionamento com os clientes e aumenta as vendas ao longo do dia. Além da receita gerada pelos serviços, existe o potencial de estimular outras compras, tornando o comércio um ponto de atendimento mais completo para a comunidade.

Correspondente Bancário amplia o atendimento

O Correspondente Bancário permite que pequenos estabelecimentos ampliem seu portfólio e ofereçam mais praticidade aos consumidores, transformando o comércio em ponto de atendimento para necessidades financeiras do dia a dia. No contexto da Redeflex, por meio de soluções como o CORBAN Mais BB, o estabelecimento pode disponibilizar serviços como:

Recebimento de boletos: todos os tipos de boletos;

Recebimento de contas de consumo: água, luz, gás e telefone;

Recebimento de taxas do Detran: IPVA, licenciamento e demais taxas;

Recebimento de tributos: IPTU, GRPR, DARF, GPS, FGTS/GRF, entre outros;

Pagamento de INSS: para aposentados e pensionistas;

Operações bancárias: saque, consulta de saldo, extrato e depósito de contas correntes e poupança do BB.



Para o comerciante, esse conjunto de serviços representa uma chance de aumentar o fluxo de consumidores e fortalecer sua presença na região, informa a companhia. Quem procura o estabelecimento para uma operação financeira pode também conhecer outros produtos do ponto de venda. O modelo ajuda, assim, a diversificar as atividades do comércio e a oferecer mais conveniência à população.

Tecnologia e soluções para o pequeno varejo

A tecnologia tem permitido ampliar o acesso do pequeno varejo a diferentes soluções para apoiar a gestão e o desenvolvimento dos negócios. Nesse ecossistema, a Redeflex também atua na conexão de seus clientes a soluções disponibilizadas por empresas parceiras, incluindo alternativas voltadas ao apoio financeiro do estabelecimento.

Critérios para escolher as soluções

Antes de incorporar novos produtos, o empreendedor deve entender o perfil de seus clientes, as necessidades da região e quais soluções complementam a atividade principal, orienta a Redeflex. Um portfólio diversificado permite escolher as opções com maior aderência ao público atendido. Também pesam fatores como potencial de geração de receita, facilidade operacional, segurança e qualidade do suporte.

A localização é outro ponto relevante. O Correspondente Bancário, por exemplo, tende a ser mais útil em regiões com menor acesso a agências bancárias e lotéricas, aproximando serviços financeiros da comunidade e gerando fluxo para o estabelecimento. O objetivo, conforme a empresa, é construir uma oferta mais completa, que gere valor ao consumidor e novas fontes de receita ao comércio.

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Para mais informações, basta acessar http://www.redeflex.com.br ou entrar em contato pelo telefone 0800 647 0002.