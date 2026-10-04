JHC vence no 1º turno e é eleito governador de Alagoas - Eleições 2026

João Henrique Caldas (PSDB), o JHC, foi eleito governador de Alagoas no primeiro turno das eleições de 2026. Neste domingo (4/10), o candidato do PSDB recebeu 52,09% dos votos válidos até a apuração das 21h41 (98,35% dos votos apurados) e terminou a disputa à frente dos demais concorrentes ao Palácio República dos Palmares.

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Com o resultado, JHC é eleito sem a necessidade de um segundo turno. Pela legislação eleitoral, candidatos ao governo são eleitos já na primeira etapa quando obtêm mais da metade dos votos válidos.

Alagoas: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno*

JHC (PSDB): 50,09%

Renan Filho (MDB): 47,48%

Lenilda Luna (UP): 0,38%

Márcio Jambo (Democrata): 0,05%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Quatro nomes disputaram o governo de Alagoas nas eleições de 2026. JHC concorreu pelo PSDB, enquanto Renan Filho foi candidato pelo MDB. Lenilda Luna disputou pelo UP, e Márcio Jambo, pelo Democrata.

Quem é JHC, eleito governador de Alagoas?

João Henrique Holanda Caldas, conhecido como JHC, tem 39 anos e é natural de Maceió. Advogado, iniciou a carreira política como deputado estadual e posteriormente foi eleito deputado federal.

Em 2020, JHC foi eleito prefeito de Maceió. Quatro anos depois, foi reeleito ainda no primeiro turno. Em 2026, deixou o comando da capital alagoana para disputar o governo do estado.

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Quando será a posse do novo governador?

JHC assumirá o governo de Alagoas em 1º de janeiro de 2027, iniciando o mandato para o período de 2027 a 2030. Ele sucederá Paulo Dantas (MDB), que apoiou o derrotado Renan Filho.