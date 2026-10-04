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Baked Alaska: sobremesa desafia cozinheiros ao unir sorvete e altas temperaturas

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Redação Flipar
  • A sobremesa combina uma base de bolo, sorvete bem congelado e uma generosa camada de merengue. A parte externa é submetida a calor intenso até dourar, enquanto o objetivo é manter o interior gelado.
    A sobremesa combina uma base de bolo, sorvete bem congelado e uma generosa camada de merengue. A parte externa é submetida a calor intenso até dourar, enquanto o objetivo é manter o interior gelado. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Parece impossível colocar sorvete no forno sem transformá-lo em líquido. O merengue, porém, contém inúmeras pequenas bolhas de ar que dificultam a transferência de calor. O bolo também contribui para proteger o sorvete durante o rápido aquecimento.
    Parece impossível colocar sorvete no forno sem transformá-lo em líquido. O merengue, porém, contém inúmeras pequenas bolhas de ar que dificultam a transferência de calor. O bolo também contribui para proteger o sorvete durante o rápido aquecimento. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O sorvete precisa estar muito firme e completamente protegido pelo merengue. A cobertura deve ser espessa e não deixar partes expostas. Além disso, o calor deve dourar rapidamente o exterior, sem ter tempo de alcançar o centro congelado.
    O sorvete precisa estar muito firme e completamente protegido pelo merengue. A cobertura deve ser espessa e não deixar partes expostas. Além disso, o calor deve dourar rapidamente o exterior, sem ter tempo de alcançar o centro congelado. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A origem exata do Baked Alaska não é consensual. Preparações que combinavam sorvete e merengue já existiam no século XIX, e o desenvolvimento da sobremesa também é relacionado aos estudos sobre isolamento térmico atribuídos ao cientista Benjamin Thompson, o conde Rumford.
    A origem exata do Baked Alaska não é consensual. Preparações que combinavam sorvete e merengue já existiam no século XIX, e o desenvolvimento da sobremesa também é relacionado aos estudos sobre isolamento térmico atribuídos ao cientista Benjamin Thompson, o conde Rumford. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O chef Charles Ranhofer, do célebre restaurante Delmonico's, de Nova York, incluiu em seu livro The Epicurean uma preparação chamada “Alaska, Florida”. O nome brincava com dois extremos climáticos: o frio do Alasca e o calor da Flórida.
    O chef Charles Ranhofer, do célebre restaurante Delmonico's, de Nova York, incluiu em seu livro The Epicurean uma preparação chamada “Alaska, Florida”. O nome brincava com dois extremos climáticos: o frio do Alasca e o calor da Flórida. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Embora versões da sobremesa sejam bem mais antigas, referências ao nome moderno “Baked Alaska” aparecem posteriormente. O Oxford Companion to Food registra sua presença em publicações culinárias do começo do século XX, incluindo uma edição de 1909 do livro de Fannie Farmer.
    Embora versões da sobremesa sejam bem mais antigas, referências ao nome moderno “Baked Alaska” aparecem posteriormente. O Oxford Companion to Food registra sua presença em publicações culinárias do começo do século XX, incluindo uma edição de 1909 do livro de Fannie Farmer. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A estrutura básica do Baked Alaska é preservada, mas bolo e sorvete permitem diferentes combinações. Chocolate, baunilha, frutas e outros sabores podem aparecer no recheio. O merengue, porém, continua sendo essencial para envolver e proteger a parte congelada.
    A estrutura básica do Baked Alaska é preservada, mas bolo e sorvete permitem diferentes combinações. Chocolate, baunilha, frutas e outros sabores podem aparecer no recheio. O merengue, porém, continua sendo essencial para envolver e proteger a parte congelada. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Depois de dourado, o Baked Alaska deve ser servido sem muita demora. Ao ser cortado, revela justamente o contraste que tornou a sobremesa famosa: merengue tostado por fora e sorvete ainda firme e gelado no interior.
    Depois de dourado, o Baked Alaska deve ser servido sem muita demora. Ao ser cortado, revela justamente o contraste que tornou a sobremesa famosa: merengue tostado por fora e sorvete ainda firme e gelado no interior. Foto: Imagem gerada por i.a
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