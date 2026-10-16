Um herói da Marvel ganha espaço fora das telas em Nova York: homenagem em uma esquina do Queens cria um novo endereço simbólico para o famoso personagem

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O super-herói Homem-Aranha, cuja identidade secreta é Peter Parker, foi imortalizado em uma via pública de Nova York. O personagem agora possui seu nome registrado em uma esquina localizada no distrito de Queens.

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No último dia 12 de outubro, moradores, admiradores e autoridades públicas se reuniram para homenagear a figura dos quadrinhos e inaugurar a placa de "Spider-Man Way". O tributo fica situado no cruzamento entre a Ingram Street e a Ascan Avenue.

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Origem da localização nos quadrinhos

A definição do local da homenagem faz referência direta a uma história em quadrinhos publicada no ano de 1989. O gibi daquela época estabeleceu a residência de Peter Parker no número 20 da Ingram Street, segundo explicou Nick Lowe, editor executivo de Homem-Aranha.

De acordo com informações disponibilizadas pelo site oficial do distrito da cidade de Nova York, a vereadora Lynn Schulman apresentou a proposta para nomear o cruzamento. O projeto buscou valorizar a criação de Stan Lee e Steve Ditko, apontando a relevância do super-herói como um símbolo para as comunidades de Forest Hills e do Queens.

Valores e identificação popular

Durante a cerimônia, admiradores se reuniram para festejar a nova identificação da rua e celebrar as habilidades do herói. Integrantes do poder público destacaram os ensinamentos transmitidos por Peter Parker.

As autoridades também ressaltaram a origem do jovem na classe trabalhadora. Essa condição social permitiu que diferentes gerações de leitores construíssem identificação com o personagem ao longo do tempo.

Mark Ditko, familiar do cocriador Steve Ditko, participou da solenidade oficial. Na ocasião, ele pontuou o significado de contar com um super-herói que represente uma pessoa comum de um bairro comum, para além de suas habilidades extraordinárias.

Os perfis oficiais de Spider-Man e da Marvel divulgaram um vídeo na internet com momentos da comemoração e as impressões dos presentes.

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Desde a estreia nas histórias em quadrinhos da Marvel, Spider-Man alcançou projeção na cultura popular, com adaptações para cinema, televisão e videogames. Com a cidade de Nova York presente como elemento central em seus enredos, a homenagem oficial estabelece um novo vínculo entre a localidade e o personagem fictício.