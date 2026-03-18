Roteiro em Nova York para fãs do Homem-Aranha: 5 locais para visitar
Sinta-se dentro dos filmes do herói; conheça os lugares reais em Nova York que serviram de cenário para as aventuras de Peter Parker nas telonas
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A paixão pelo universo do Homem-Aranha continua a fascinar fãs ao redor do mundo, e para eles, Nova York é mais do que um cenário: é uma personagem fundamental nas aventuras de Peter Parker. Se você sonha em seguir os passos do Amigão da Vizinhança, saiba que é possível visitar os locais que marcaram as histórias nas telonas e sentir a energia da cidade que ele protege.
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Explorar esses pontos transforma uma simples viagem em uma imersão completa no mundo do herói. Preparamos um roteiro com cinco lugares icônicos que serviram de palco para cenas memoráveis e que estão abertos à visitação. Coloque um tênis confortável e prepare a câmera, pois a jornada pelas ruas de Nova York vai começar.
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Times Square
O coração vibrante de Manhattan é um espetáculo de luzes e movimento, mas para os fãs, é também o local da batalha épica entre o Homem-Aranha e o vilão Electro em “O Espetacular Homem-Aranha 2” (2014). Estar ali, cercado por telões gigantes, transporta qualquer um diretamente para o centro da ação. É um ponto turístico obrigatório que ganha um significado especial para quem acompanha o herói.
Ponte do Queensboro
No primeiro filme da trilogia de Sam Raimi, “Homem-Aranha” (2002), a Ponte do Queensboro é o palco de uma das cenas mais angustiantes do herói. É neste local que o Duende Verde força Peter Parker a uma escolha impossível: salvar Mary Jane Watson, que está caindo da estrutura da ponte, ou um teleférico do Roosevelt Island Tramway cheio de crianças, que pende ao lado. Atravessar a ponte a pé oferece vistas incríveis e uma conexão direta com este momento icônico do cinema.
A casa de Peter Parker
Para uma experiência mais pessoal, uma visita ao bairro de Forest Hills, no Queens, é essencial. É lá que fica a casa que serviu de lar para Peter Parker e sua tia May na trilogia dirigida por Sam Raimi (2002-2007). O endereço exato é 20 Ingram Street. Por ser uma área residencial, a visita deve ser discreta e respeitosa, mas a foto em frente à fachada é um registro valioso para qualquer admirador.
Universidade de Columbia
Na trilogia original de Sam Raimi, a prestigiada Universidade de Columbia é o local onde Peter Parker estuda física. O campus, localizado em Morningside Heights, é aberto ao público e sua arquitetura clássica impressiona. Caminhar por seus pátios e edifícios é como entrar no mundo acadêmico do jovem herói, imaginando os desafios que ele enfrentava para conciliar os estudos com a vida de combatente do crime.
Grand Central Terminal
Embora seja mais lembrado pela Batalha de Nova York no primeiro filme dos “Vingadores”, o Grand Central Terminal é um ponto nevrálgico da cidade que o Homem-Aranha frequentemente patrulha em suas histórias. O salão principal, com seu teto celestial e o relógio icônico, é um dos interiores mais bonitos de Nova York. Além de sua importância cinematográfica indireta, o terminal é uma obra de arte arquitetônica que vale a pena conhecer.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.