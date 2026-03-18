Roteiro em Nova York para fãs do Homem-Aranha: 5 locais para visitar

A paixão pelo universo do Homem-Aranha continua a fascinar fãs ao redor do mundo, e para eles, Nova York é mais do que um cenário: é uma personagem fundamental nas aventuras de Peter Parker. Se você sonha em seguir os passos do Amigão da Vizinhança, saiba que é possível visitar os locais que marcaram as histórias nas telonas e sentir a energia da cidade que ele protege.

Explorar esses pontos transforma uma simples viagem em uma imersão completa no mundo do herói. Preparamos um roteiro com cinco lugares icônicos que serviram de palco para cenas memoráveis e que estão abertos à visitação. Coloque um tênis confortável e prepare a câmera, pois a jornada pelas ruas de Nova York vai começar.

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Times Square

O coração vibrante de Manhattan é um espetáculo de luzes e movimento, mas para os fãs, é também o local da batalha épica entre o Homem-Aranha e o vilão Electro em “O Espetacular Homem-Aranha 2” (2014). Estar ali, cercado por telões gigantes, transporta qualquer um diretamente para o centro da ação. É um ponto turístico obrigatório que ganha um significado especial para quem acompanha o herói.

Ponte do Queensboro

No primeiro filme da trilogia de Sam Raimi, “Homem-Aranha” (2002), a Ponte do Queensboro é o palco de uma das cenas mais angustiantes do herói. É neste local que o Duende Verde força Peter Parker a uma escolha impossível: salvar Mary Jane Watson, que está caindo da estrutura da ponte, ou um teleférico do Roosevelt Island Tramway cheio de crianças, que pende ao lado. Atravessar a ponte a pé oferece vistas incríveis e uma conexão direta com este momento icônico do cinema.

A casa de Peter Parker

Para uma experiência mais pessoal, uma visita ao bairro de Forest Hills, no Queens, é essencial. É lá que fica a casa que serviu de lar para Peter Parker e sua tia May na trilogia dirigida por Sam Raimi (2002-2007). O endereço exato é 20 Ingram Street. Por ser uma área residencial, a visita deve ser discreta e respeitosa, mas a foto em frente à fachada é um registro valioso para qualquer admirador.

Universidade de Columbia

Na trilogia original de Sam Raimi, a prestigiada Universidade de Columbia é o local onde Peter Parker estuda física. O campus, localizado em Morningside Heights, é aberto ao público e sua arquitetura clássica impressiona. Caminhar por seus pátios e edifícios é como entrar no mundo acadêmico do jovem herói, imaginando os desafios que ele enfrentava para conciliar os estudos com a vida de combatente do crime.

Grand Central Terminal

Embora seja mais lembrado pela Batalha de Nova York no primeiro filme dos “Vingadores”, o Grand Central Terminal é um ponto nevrálgico da cidade que o Homem-Aranha frequentemente patrulha em suas histórias. O salão principal, com seu teto celestial e o relógio icônico, é um dos interiores mais bonitos de Nova York. Além de sua importância cinematográfica indireta, o terminal é uma obra de arte arquitetônica que vale a pena conhecer.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.