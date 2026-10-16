Boa noite, Cinderela? Mulheres são presas por suspeita de golpe em BH

Duas mulheres, de 26 e 31 anos, foram presas preventivamente em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (15/10), suspeitas de roubo e furtos contra um homem de 51 anos. Segundo a Polícia Civil (PCMG), a vítima perdeu a consciência após ingerir uma bebida durante um encontro, em um caso com características semelhantes ao golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela”.

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De acordo com PC, as mulheres teriam aproveitado o momento em que o homem passou mal para levar o celular e os cartões bancários dele. Após o episódio, também foram identificadas operações financeiras realizadas sem autorização da vítima. No entanto, a polícia não confirmou se alguma substância foi utilizada para provocar a perda de consciência.

A investigação começou em 30 de junho e está sob responsabilidade da 4ª Delegacia da corporação no Centro da capital mineira. Para esclarecer o caso, os investigadores analisaram imagens de câmeras de segurança, registros bancários, depoimentos e outras informações que ajudaram a relacionar as suspeitas às movimentações financeiras realizadas após o desaparecimento dos pertences.

Transferências bancárias são investigadas

Durante as apurações, a Polícia Civil identificou transferências de dinheiro entre diferentes contas bancárias, algumas pertencentes a terceiros. Pessoas ouvidas no inquérito relataram ter recebido ou movimentado valores a pedido de uma das investigadas, que teria alegado estar enfrentando problemas com a própria conta bancária.

O rastreamento das transações permitiu aos investigadores acompanhar o percurso do dinheiro e apurar a possível participação de outras pessoas na movimentação dos valores. A polícia busca esclarecer se os terceiros tinham conhecimento da origem do dinheiro e se tiveram algum envolvimento nos crimes.

Além disso, os levantamentos identificaram registros de outras ocorrências com características semelhantes. Os elementos reunidos também apontam para a possibilidade de que as duas mulheres agissem em conjunto, com divisão de tarefas.

Celular e medicamento sedativo foram apreendidos

Durante o cumprimento dos mandados de prisão, os policiais apreenderam um aparelho celular, um objeto perfurocortante, um medicamento sedativo e documentos. A relação dos materiais com os crimes investigados deverá ser esclarecida ao longo do inquérito. No entanto, a presença do medicamento entre os itens apreendidos não comprova que ele tenha sido utilizado contra a vítima.

Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a Justiça decretou a prisão preventiva das duas suspeitas. Após os procedimentos policiais, elas foram encaminhadas ao sistema prisional.

Segundo a corporação, as investigações continuam para esclarecer a participação individual de cada investigada, identificar possíveis outros envolvidos e verificar se há outras vítimas de crimes semelhantes.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria