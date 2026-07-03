'Boa noite, Cinderela': o que fazer ao suspeitar que foi dopado?

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

O golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela” é uma tática criminosa que consiste em drogar uma pessoa para roubá-la, cometer abuso sexual ou outros crimes. O perigo é real e pode acontecer em festas, bares, shows ou até mesmo em encontros marcados por aplicativos, vitimando qualquer pessoa.

Leia Mais

As substâncias utilizadas pelos golpistas agem rapidamente no sistema nervoso central. Elas costumam ser líquidas ou em pó, sem cheiro ou sabor, o que facilita sua mistura em bebidas sem que a vítima perceba. Por isso, a principal defesa é a atenção aos primeiros sintomas e a ação imediata.

Como identificar os primeiros sinais?

Os efeitos variam conforme a droga e a quantidade ingerida, mas especialistas em toxicologia alertam para sinais comuns que surgem de forma súbita e exigem uma atitude rápida. Fique atento a:

Tontura repentina e forte sonolência;

Sensação de desorientação ou confusão mental;

Dificuldade para falar ou fala arrastada;

Visão turva ou dupla;

Perda da coordenação motora e fraqueza muscular;

Náuseas e vômitos;

Perda de memória recente (lapsos ou "apagões").

O que fazer imediatamente?

Ao suspeitar que você ou alguém próximo foi dopado, o tempo é crucial. Não hesite em agir, mesmo que sinta vergonha ou incerteza. A prioridade é a segurança. Siga estes passos:

Peça ajuda e vá para um local seguro: Procure imediatamente um amigo, familiar ou funcionário do local. Se estiver só, ligue para alguém de confiança, compartilhe sua localização e saia de onde está. Ligue para o SAMU (192) ou para a Polícia Militar (190). Busque atendimento médico urgente: A assistência médica é fundamental. Vá para um hospital o mais rápido possível para tratar os sintomas e realizar exames. O exame toxicológico, que comprova a presença da substância, é crucial como prova e deve ser feito, preferencialmente, em até 72 horas. Preserve as evidências: Se possível, guarde o copo ou a lata da bebida suspeita em um saco plástico. Não troque de roupa nem tome banho antes de passar pelo exame médico para não eliminar vestígios que possam ser usados na investigação. Registre um boletim de ocorrência: Assim que tiver condições, procure uma delegacia de polícia para registrar o fato. Leve o laudo médico, se já o tiver. O registro é essencial para que o crime seja investigado.

Como se prevenir?

A prevenção é a melhor ferramenta contra esse tipo de golpe. Adote algumas práticas de segurança:

Nunca deixe seu copo ou bebida sem supervisão.

Não aceite bebidas de estranhos ou que já venham servidas. Peça para que sejam abertas na sua frente.

Desconfie de bebidas com cor, cheiro ou sabor estranhos.

Se sair em grupo, combine de cuidarem uns dos outros e desconfie de ajuda excessivamente solícita de desconhecidos.

É importante ressaltar que os efeitos das drogas podem durar horas, e a vítima muitas vezes acorda sem se lembrar do que aconteceu. Ao notar qualquer um dos sinais em você ou em um amigo, não espere a situação piorar para agir. Sua segurança é a prioridade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.