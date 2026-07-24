Três mulheres são presas suspeitas de dopar e roubar homens em motel

Três mulheres, de 19, 21 e 23 anos, foram presas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) suspeitas de dopar dois homens, de 33 e 55, com "boa noite, Cinderela" para roubá-los em um motel, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso foi registrado nesta sexta-feira (24/7).

De acordo com a corporação, os envolvidos se conheceram em um bar na Rua Alberto Cintra, no Bairro União, na Região Nordeste da capital mineira.

As mulheres se aproximaram dos homens e demonstraram interesse romântico, e de ingerir bebidas alcoólicas. Depois, elas sugeriram que eles fossem a um motel e indicaram um estabelecimento em Sabará.

Ainda conforme a PMMG, informações preliminares apontam que as bebidas foram contaminadas quando o grupo estava na suíte, por volta das 3h30 desta sexta. Quando as vítimas ficaram desacordadas, o trio roubou aparelhos celulares, documentos pessoais e cartões bancários, e fugiu.

Os policiais foram acionados às 5h30 após os dois homens serem localizados desacordados no quarto. Um deles dormiu dentro da banheira e sofreu queimaduras no corpo devido à alta temperatura da água. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na Região Central de BH.

Imagens das câmeras de segurança do local mostraram o momento da chegada do trio, e ajudaram nas investigações para chegar até elas. As três suspeitas possuem histórico anterior por furto, roubo, lesão corporal, agressão e ameaça.

Relembre outra confusão em motel

Também nesta semana, uma confusão no motel Cavalo Branco, às margens da MG-262, no Bairro Alvorada, em Sabará, por causa de uma conta de R$ 998, terminou com uma mulher, de 22 anos, presa após quebrar objetos da suíte, agredir a gerente do estabelecimento, de 70 anos, e fazer ameaças.

De acordo com a corporação, quatro pessoas deram entrada no motel a pé e se hospedaram em uma das suítes. Ao solicitarem o encerramento da estadia, a administração apresentou uma conta inicial de R$ 718.

No entanto, durante a conferência da suíte, os funcionários verificaram que havia produtos consumidos que ainda não haviam sido lançados no sistema antes do fechamento da conta. Com isso, foram acrescentados R$ 280 à cobrança, totalizando R$ 998. Segundo a gerente, ao informar sobre a cobrança adicional, uma das hóspedes, que apresentava sinais de embriaguez, passou a contestar os valores, alegando que não havia consumido todos os itens cobrados.

Durante a discussão sobre a cobrança adicional, a mulher voltou para a suíte e quebrou o espelho fixado na parede e o televisor. Em seguida, começou a agredir a idosa com um soco na cabeça e ainda a ameaçou de morte, dizendo que retornaria ao local para se vingar dela.

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As agressões só terminaram após funcionários do motel conterem a suspeita até a chegada da PMMG. Antes, um dos hóspedes deixou o local após pagar os R$ 718 da conta inicial.