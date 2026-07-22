Conta de quase R$ 1 mil em motel termina em agressão e quebradeira

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Uma confusão em um motel às margens da MG-262, no Bairro Alvorada, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por causa de uma conta de R$ 998, terminou com uma mulher de 22 anos presa após quebrar objetos da suíte, agredir a gerente do estabelecimento, de 70 anos, e fazer ameaças.

O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (21/7), por volta das 14h, depois que a cobrança de um consumo adicional gerou uma discussão entre hóspedes e funcionários.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), quatro pessoas deram entrada no motel a pé e se hospedaram em uma das suítes. Ao solicitarem o encerramento da estadia, a administração apresentou uma conta inicial de R$ 718.

No entanto, durante a conferência da suíte, os funcionários verificaram que havia produtos consumidos que ainda não haviam sido lançados no sistema antes do fechamento da conta. Com isso, foram acrescentados R$ 280 à cobrança, totalizando R$ 998.

Discussão

Segundo a gerente, ao informar sobre a cobrança adicional, uma das hóspedes, que apresentava sinais de embriaguez, passou a contestar os valores, alegando que não havia consumido todos os itens cobrados.

Durante a discussão sobre a cobrança adicional, a mulher voltou para a suíte e quebrou o espelho fixado na parede e o televisor. Em seguida, começou a agredir a idosa com um soco na cabeça e ainda a ameaçou de morte, dizendo que retornaria ao local para se vingar dela.

As agressões só terminaram após funcionários do motel conterem a suspeita até a chegada da PMMG. Antes, um dos hóspedes deixou o local após pagar os R$ 718 da conta inicial.

Polícia

Aos militares, a gerente informou que tem interesse em representar criminalmente contra a autora pelas agressões e ameaças.

Com pequenas escoriações nos pés, possivelmente causadas pelos cacos de vidro, a suspeita foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sabará e, em seguida, conduzida à delegacia.

Durante o depoimento, a jovem ainda apresentava agitação, comportamento agressivo e sinais de embriaguez e confessou que danificou o espelho e a televisão, mas continuou contestando a cobrança.

Ela também alegou que, durante a discussão, o celular dela foi quebrado por funcionários do motel. O caso foi registrado como dano, ameaça e agressão.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata