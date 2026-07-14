Mulher entra em banheira de motel e tem queimaduras de 2º grau nas nádegas
Vítima sofreu queimaduras de segundo grau e foi levada para uma Upa pelo Corpo de Bombeiros, em Uberaba, no Triângulo Mineiro
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Uma mulher de 31 anos sofreu queimaduras de segundo grau nas nádegas, ao entrar em uma banheira com água quente, em um motel, na madrugada do último sábado (11/7), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.
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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 3h50, em um estabelecimento na Rua Cesar Crozara, no Bairro José Valim de Melo I.
De acordo com o relato da vítima aos militares, ela entrou na banheira, que estava com a água em temperatura elevada, e sofreu queimaduras.
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Ainda conforme os bombeiros, a mulher também apresentava queimaduras de segundo grau na região lombar e nos braços.
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Após receber os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Parque do Mirante.