Briga em bar após jogo do Brasil termina com jovem morto em MG

O dia em que a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo também ficou marcado pela violência em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Após o fim do confronto entre os times do Brasil e da Noruega, uma briga generalizada resultou na morte de um jovem de 27 anos. O crime aconteceu em frente ao Bar Imperial, na Avenida Marginal.

A Polícia Militar (PM) identificou e prendeu os responsáveis pelo crime nesta segunda-feira (6/7). André Luiz de Paula foi preso em Rio Verde (GO). No dia do crime, o homem estava com seus quatro filhos, todos envolvidos no assassinato. Após ser detido, André confessou que a família pretendia fugir para Barra do Garças (MT).

Guilherme de Paula Galvão, Gabriel de Paula Galvão e Geovane de Paula Galvão, filhos de André, foram encontrados pela polícia em Iraí de Minas, no Alto Paranaíba. Enquanto Gustavo de Paula Galvão, irmão deles, foi localizado na zona rural de Ituiutaba.

No dia da briga, a polícia chegou a ser acionada e os oficiais precisaram usar spray de pimenta para neutralizar a confusão, mas outra briga se iniciou logo após a primeira ação dos oficiais. De acordo com autoridades responsáveis pelo caso, quatro homens agrediram a vítima com golpes de garrafas de vidro e facas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O jovem, que não foi identificado até o momento de publicação desta matéria, foi socorrido pelos agentes policiais chamados no local e encaminhado a unidade hospitalar mais próxima, mas não resistiu aos ferimentos.