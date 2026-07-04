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Copa 2026

No grito e na remada

Mineira e norueguês assistem pela primeira vez ao confronto entre seus países no Mundial e garantem que cada um vai torcer pela sua seleção neste domingo

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/07/2026 02:00

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Andreas e Junia, com os filhos Joaquim e Nicolai, mostram que, independentemente do resultado, o clima será de celebração, com direito a tambor e remada viking
Andreas e Junia, com os filhos Joaquim e Nicolai, mostram que, independentemente do resultado, o clima será de celebração, com direito a tambor e remada viking crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press.

Quando o apito inicial soar neste domingo (5/7), marcando a largada do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a casa da família de Junia Chaves Andrade, de 48 anos, e Andreas Lavik Lie, de 47, não será apenas um local de torcida. Será, na verdade, um verdadeiro campo de batalha diplomático e afetivo, onde o verde-amarelo se encontrará com o vermelho, branco e azul nórdicos em meio ao cheiro de churrasco – com direito a tambor para assemelhar-se ao rito viking.

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Mineira de Belo Horizonte, Junia conta que o coração já está batendo mais forte. Cruzeirense roxa, ela traz na bagagem a paixão que herdou dos estádios da capital, mas confessa que este será um evento inusitado. “Nunca vivemos isso. Vai ser a primeira vez. A hora que sair um gol, acho que vai ser grito dos dois lados”, brinca. “Mas se eu (Brasil) saio por causa da Noruega, vou estar feliz também porque a gente ainda vai poder vibrar e assistir à Noruega (em jogos futuros)”, completa.


Do outro lado desse "clássico", está o norueguês Andreas Lavik, que se tornou um entusiasta do futebol brasileiro muito antes de conhecer Junia. A conexão com o Brasil começou de forma inusitada, ainda na infância. Ele ganhou uma bandeira do Brasil da prima em 1990, quando ainda era um menino, vivendo do outro lado do mundo. Mas o item ficou guardado com ele, mesmo sem imaginar que anos depois não só se apaixonaria por uma brasileira, como também viveria no país tropical.


O amor pelo Brasil ganhou contornos de mineiridade com o casamento. Após quase uma década morando na Inglaterra, o casal se mudou para Nova Lima, na Região Metropolitana de BH. O norueguês, que já visitou o Mineirão duas vezes para acompanhar jogos do Cruzeiro, considera que a atmosfera dos estádios brasileiros é inigualável.


Ainda em solo britânico, nasceram os dois filhos do casal: Nicolai Andrade Lie, de 9 anos, e Joaquim Andrade Lie, de 6. Com a influência direta do pai nórdico, da mãe mineira e do país onde nasceram, os pequenos vivem uma verdadeira confusão na hora de escolher um lado.


Jejum de 28 anos


Para Andreas, o jogo de domingo tem um sabor especial. A Noruega não competia em uma Copa do Mundo há 28 anos, um hiato que fez com que o sentimento de orgulho nacional atingisse patamares altíssimos entre os nórdicos. "É um tempo muito longo (sem disputar o campeonato mundial) e a equipe tem feito muito bem. Estamos extremamente ansiosos sobre o que está a vir e o jogo no domingo. Temos uma pequena esperança de vencer", diz o norueguês.


Andreas vem da mesma região de Erling Haaland, o fenômeno norueguês que brilha nos gramados e é um dos destaques desta Copa. Para ele, o momento é de vivenciar um sonho. "Vou ficar um pouco desapontado caso a Noruega perca, mas, ao mesmo tempo, o Brasil é minha segunda seleção favorita no mundo, então ficarei bem com o resultado. Acho que os noruegueses veem isso como o fim de uma grande aventura, mas também respeitam o fato de estarem jogando contra uma das melhores equipes do mundo e, provavelmente, torcerão pelo Brasil após o jogo", reflete.


“Sabemos que o Brasil é um país ótimo para jogar contra, mas, ao mesmo tempo, talvez seja uma boa chance para nós vencermos, porque a equipe da Noruega está fazendo muito bem. E a equipe brasileira não tem sido tão convincente até agora. Temos uma pequena esperança de vencer”, completa Andreas. Apesar da rivalidade saudável de domingo, o marido ressalta que o respeito entre as culturas é o maior troféu.


Enquanto o domingo não chega, o clima na casa é de muita expectativa. Junia e Andreas já organizam o churrasco, que contará com familiares e amigos brasileiros. Para os pequenos Nicolai e Joaquim, a dúvida se transforma em oportunidade: eles ainda decidem para quem torcer e quais uniformes usar, podendo, inclusive, torcer para as duas nações.


Independentemente do placar, o dia será de celebração. Para a família, o mais importante é a harmonia de compartilhar uma paixão em família. O futebol, na casa deles, funciona como um elo que conecta continentes, idiomas e corações, e prova que, dentro de campo ou fora dele, o amor ultrapassa barreiras – e continentes.


Coreografia viking


A prática do remo tem origem na Noruega. Nesta edição da Copa do Mundo, a performance de torcedores nórdicos chama a atenção. A coreografia faz referência aos barcos utilizados pelos vikings, povos que exploraram diferentes regiões da Europa entre os séculos VIII e XI e que permanecem como um dos principais símbolos do país.


A celebração costuma ser acompanhada por cantos entoados pelos torcedores, criando uma espécie de encenação coletiva inspirada nas antigas expedições marítimas. Segundo Andreas, a comemoração observada nos estádios é algo divertido e positivo. Para ele, trata-se de uma reflexão sobre o passado viking, povo que explorou novas terras por meio de embarcações em oceanos.

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“A Noruega, obviamente, tem uma linha costeira muito longa e a maioria das pessoas tem barcos. Há algumas gerações era assim que você se locomovia: você remava. Meus avós costumavam remar para a igreja todo domingo, e é algo que a maioria das pessoas tentou em algum momento de suas vidas, e é um bom exercício também. Acho que é uma coisa boa e positiva, e espero que possamos espalhar essa mensagem", relata o norueguês. 

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