Na trilha dos Vikings: 5 destinos para conhecer a cultura nórdica em 2026

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A fascinação pela cultura viking, impulsionada por produções audiovisuais de sucesso, vai muito além da ficção. Para quem deseja mergulhar de verdade nesse universo, alguns destinos na Europa oferecem uma viagem autêntica ao passado dos lendários navegadores e guerreiros nórdicos.

Explorar esses locais é uma oportunidade de entender como viviam, no que acreditavam e como expandiram suas fronteiras durante a Era Viking (séculos VIII a XI). A jornada revela um legado rico que moldou a história de várias nações e continua a inspirar o imaginário popular. Prepare-se para seguir os passos desses exploradores.

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Noruega: o berço dos exploradores

Como ponto de partida natural, a Noruega oferece cenários deslumbrantes que foram o lar dos vikings. Em Oslo, o recém-inaugurado Museu da Era Viking (sucessor do antigo Museu de Navios Vikings) exibe embarcações notavelmente preservadas em um espaço moderno e interativo. Já no Museu Viking Lofotr, em Lofoten, é possível visitar a reconstrução da maior casa longa já encontrada, uma experiência imersiva com guias caracterizados e atividades da época.

Dinamarca: reinos e pedras rúnicas

Na Dinamarca, a história está gravada em pedra. As Pedras de Jelling, consideradas a "certidão de nascimento" do país, são um monumento da UNESCO com inscrições rúnicas que narram a unificação da nação. Em Roskilde, o Museu de Navios Vikings abriga cinco embarcações originais resgatadas do fundo de um fiorde, mostrando a impressionante engenharia naval da época.

Suécia: comércio e vida cotidiana

A Suécia revela o lado comercial e urbano da civilização viking. A ilha de Birka, também patrimônio da UNESCO, foi um dos mais importantes centros de comércio da Europa entre os séculos VIII e X. As escavações no local revelaram uma cidade planejada e artefatos de todo o mundo conhecido na época, enquanto a ilha de Gotland se destaca por suas pedras pictóricas.

Islândia: a terra das sagas

Colonizada por vikings noruegueses no século IX, a Islândia é o lugar onde as famosas sagas nórdicas foram escritas, preservando histórias de deuses e heróis. O Parque Nacional de Þingvellir é um local de importância fundamental, pois foi lá que os chefes tribais criaram o Althing, um dos primeiros parlamentos do mundo, por volta do ano 930.

York, Inglaterra: a capital viking

A influência viking se espalhou, e a cidade de York, no norte da Inglaterra, tornou-se uma de suas capitais mais importantes, conhecida como Jorvik. O Jorvik Viking Centre é uma atração única que recria as ruas, as casas, os sons e até os cheiros da cidade no século X. A experiência transporta os visitantes diretamente para o cotidiano de um movimentado assentamento nórdico.

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As informações sobre as atrações foram verificadas em julho de 2026. Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.