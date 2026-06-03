Roteiro de 10 dias pela Escandinávia: de Oslo a Estocolmo

Planejar uma viagem de 10 dias pela Escandinávia, explorando as capitais da Noruega e da Suécia, é uma experiência que combina história viking, design moderno e paisagens naturais impressionantes. Este roteiro prático foca em Oslo e Estocolmo, duas cidades vibrantes e repletas de atrações, com dicas para otimizar seu tempo e aproveitar ao máximo cada momento.

A maneira mais prática e cênica de viajar entre Oslo e Estocolmo é de trem. A jornada dura cerca de seis horas e atravessa florestas e lagos, oferecendo um vislumbre da beleza natural da região. Comprar as passagens com antecedência garante melhores preços e a disponibilidade de assentos.

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O que fazer em Oslo (5 dias)

A capital norueguesa é compacta e pode ser facilmente explorada a pé ou com transporte público. A cidade se destaca pela arquitetura arrojada e pela proximidade com a natureza. Divida seus dias para conhecer os principais pontos turísticos sem pressa.

Parque Vigeland: um museu a céu aberto com mais de 200 esculturas em bronze, granito e ferro forjado do artista Gustav Vigeland. A entrada é gratuita.

Península de Bygdøy: concentre um dia para visitar os museus desta área, como o Museu do Fram, que abriga o navio de exploração polar mais resistente do mundo. O famoso Museu do Navio Viking está fechado para reconstrução até 2027, quando reabrirá como Museu da Era Viking, mas a região continua imperdível. Enquanto isso, objetos da Era Viking podem ser vistos no Museu Histórico (Historical Museum) no centro de Oslo.

Ópera de Oslo: um marco arquitetônico moderno. É possível caminhar sobre o seu telhado de mármore para ter uma vista panorâmica da cidade e do fiorde.

Aker Brygge: uma área portuária revitalizada, cheia de restaurantes, bares e lojas. É o lugar perfeito para um passeio ao final da tarde e para sentir a atmosfera local.

Explorando Estocolmo (5 dias)

Conhecida como a "Veneza do Norte", Estocolmo é formada por 14 ilhas conectadas por mais de 50 pontes. A cidade sueca equilibra perfeitamente o antigo e o novo, com um centro histórico impecavelmente preservado e uma cena cultural vibrante.

Gamla Stan: o centro histórico é um labirinto de ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos. É aqui que se encontra o Palácio Real e a Catedral de Estocolmo.

Museu Vasa : uma atração única que exibe um navio de guerra do século XVII quase totalmente intacto, resgatado do fundo do mar após 333 anos.

Skansen: o primeiro museu ao ar livre do mundo, apresentando casas e fazendas históricas de toda a Suécia, além de um zoológico com animais nórdicos.

Passeio pelo Arquipélago: reserve uma tarde para um passeio de barco pelo Arquipélago de Estocolmo, uma coleção de cerca de 30 mil ilhas e ilhotas.

Para a hospedagem, reservar com antecedência é fundamental, principalmente no verão. A Noruega utiliza a coroa norueguesa (NOK) e a Suécia, a coroa sueca (SEK). Cartões são amplamente aceitos em ambos os países. A melhor época para a visita é entre junho e agosto, quando os dias são longos e as temperaturas, mais amenas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.