Roteiro de 3 dias em Tallinn, a capital medieval e tecnológica da Estônia

Visitar Tallinn é como viajar no tempo sem abrir mão da tecnologia. A capital da Estônia equilibra perfeitamente suas muralhas do século 13 com uma vibrante cultura digital, oferecendo uma experiência única no norte da Europa. Em um roteiro de três dias, é possível explorar desde ruelas medievais de paralelepípedos até bairros criativos e inovadores.

Este guia prático ajuda você a organizar sua viagem, otimizando o tempo para conhecer os principais pontos da cidade que é um dos maiores centros tecnológicos do continente.

Dia 1: Imersão na Cidade Velha

Comece sua jornada pela Cidade Velha (Vanalinn), um Patrimônio Mundial da UNESCO. O ponto de partida é a Praça da Câmara Municipal (Raekoja plats), o coração pulsante da área medieval. Ali, você encontra a prefeitura gótica e a Raeapteek, uma das farmácias mais antigas da Europa em funcionamento contínuo desde 1422.

Caminhe pelas ruelas e suba até a colina de Toompea para uma vista panorâmica da cidade a partir dos mirantes Kohtuotsa e Patkuli. Aproveite para visitar a imponente Catedral Alexander Nevsky, um símbolo da arquitetura ortodoxa russa, e explore as muralhas e torres de defesa que ainda cercam a cidade.

Dia 2: Palácios e criatividade

No segundo dia, explore os contrastes de Tallinn. Pegue um tram para o bairro de Kadriorg, uma área verde e elegante encomendada pelo czar russo Pedro, o Grande. O destaque é o Palácio Kadriorg, uma obra-prima barroca que abriga uma coleção de arte estrangeira. Ao lado, fica o Kumu, o principal museu de arte da Estônia, com um acervo que vai do século 18 à arte contemporânea.

À tarde, mergulhe na atmosfera descolada de Telliskivi Creative City. Este antigo complexo industrial foi transformado no centro criativo da cidade, repleto de estúdios de design, lojas independentes, galerias de arte, teatros e dezenas de restaurantes e bares.

Dia 3: Modernidade e história marítima

Reserve a manhã do último dia para o Lennusadam Seaplane Harbour, um museu marítimo interativo localizado em hangares de hidroaviões históricos. A principal atração é o submarino Lembit, da década de 1930, que pode ser explorado por dentro. É um programa fascinante para todas as idades.

Finalize sua visita no bairro de Rotermann. Prensado entre o porto e a Cidade Velha, o local reinventou sua arquitetura industrial do século 19, criando um dos cenários urbanos mais modernos da capital, com edifícios arrojados, lojas e cafés.

Onde comer e como se locomover

A gastronomia local mistura influências russas, escandinavas e alemãs. Para uma experiência autêntica, prove pratos com peixe defumado, pão de centeio escuro e sopas cremosas. A Cidade Velha e Telliskivi concentram ótimas opções.

A melhor forma de explorar a Cidade Velha é a pé. Para distâncias maiores, o sistema de transporte público é eficiente, com trams e ônibus. Aplicativos de transporte como Bolt também funcionam muito bem e costumam ter preços acessíveis.

