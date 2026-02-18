Roteiro na Noruega: o que fazer para ver a aurora boreal e os fiordes
Planejando uma viagem? Veja as melhores épocas do ano, as cidades imperdíveis e dicas de passeios para conhecer as paisagens mais famosas do país
compartilheSIGA
A Noruega, com suas paisagens que parecem saídas de um conto de fadas, atrai viajantes em busca de dois espetáculos da natureza: a dança de luzes da aurora boreal e a imponência dos fiordes. Planejar uma viagem para testemunhar ambos os fenômenos exige atenção ao calendário, já que as melhores épocas para cada um são opostas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Para quem sonha em ver o céu noturno pintado de verde e violeta, o período ideal vai do final de setembro a março. Os meses de dezembro e janeiro oferecem o pico de atividade e as noites mais longas e escuras, que criam o palco perfeito para a aurora boreal. Cidades ao norte do Círculo Polar Ártico, como Tromsø, são as mais indicadas para essa caçada.
Leia Mais
Ele pode ser o país mais feliz do mundo, mas o carnaval é coisa nossa
O que fazer em Fortaleza: entre praias, história, cultura e bons ventos
Quando e onde ver os fiordes
Já os famosos fiordes, vales rochosos inundados pelo mar, revelam todo o seu esplendor durante o verão, entre maio e setembro. Os dias mais longos e o clima ameno tornam a exploração mais agradável. A cidade de Bergen é um excelente ponto de partida para conhecer as formações mais icônicas.
A partir de Bergen, é fácil acessar o Sognefjord, o mais longo e profundo fiorde do país. Um de seus braços mais famosos é o Nærøyfjord, que, juntamente com o Geirangerfjord, é listado como Patrimônio Mundial da UNESCO. Passeios de barco são a forma mais popular de navegar por essas águas, oferecendo vistas espetaculares de penhascos e cachoeiras.
O Geirangerfjord é famoso por suas paisagens dramáticas e quedas d'água icônicas, como as Sete Irmãs. Para os mais aventureiros, trilhas e passeios de caiaque permitem um contato ainda mais próximo com a natureza local.
Dicas práticas para sua viagem
Combinar os dois passeios em uma única viagem é um desafio logístico, mas possível. Uma alternativa é visitar o país nos meses de transição, como setembro e outubro. Nesse período, ainda é possível aproveitar o clima mais ameno para explorar os fiordes no sul e, em seguida, viajar para o norte, onde a temporada da aurora boreal já começou, com a vantagem de encontrar menos turistas.
Para se locomover dentro do país, voos domésticos são eficientes para cobrir as grandes distâncias entre o sul e o norte. Trens, como a famosa linha Flåm (Flåmsbana), oferecem rotas cênicas imperdíveis. Independentemente da época do ano, a dica principal é levar roupas em camadas. No inverno, as temperaturas no norte podem cair abaixo de -20°C, exigindo base térmica, fleece e uma jaqueta corta-vento e impermeável. No verão, as temperaturas podem variar de 10°C a 20°C, então ter opções é fundamental.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.