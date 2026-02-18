Roteiro na Noruega: o que fazer para ver a aurora boreal e os fiordes

A Noruega, com suas paisagens que parecem saídas de um conto de fadas, atrai viajantes em busca de dois espetáculos da natureza: a dança de luzes da aurora boreal e a imponência dos fiordes. Planejar uma viagem para testemunhar ambos os fenômenos exige atenção ao calendário, já que as melhores épocas para cada um são opostas.

Para quem sonha em ver o céu noturno pintado de verde e violeta, o período ideal vai do final de setembro a março. Os meses de dezembro e janeiro oferecem o pico de atividade e as noites mais longas e escuras, que criam o palco perfeito para a aurora boreal. Cidades ao norte do Círculo Polar Ártico, como Tromsø, são as mais indicadas para essa caçada.

Quando e onde ver os fiordes

Já os famosos fiordes, vales rochosos inundados pelo mar, revelam todo o seu esplendor durante o verão, entre maio e setembro. Os dias mais longos e o clima ameno tornam a exploração mais agradável. A cidade de Bergen é um excelente ponto de partida para conhecer as formações mais icônicas.

A partir de Bergen, é fácil acessar o Sognefjord, o mais longo e profundo fiorde do país. Um de seus braços mais famosos é o Nærøyfjord, que, juntamente com o Geirangerfjord, é listado como Patrimônio Mundial da UNESCO. Passeios de barco são a forma mais popular de navegar por essas águas, oferecendo vistas espetaculares de penhascos e cachoeiras.

O Geirangerfjord é famoso por suas paisagens dramáticas e quedas d'água icônicas, como as Sete Irmãs. Para os mais aventureiros, trilhas e passeios de caiaque permitem um contato ainda mais próximo com a natureza local.

Dicas práticas para sua viagem

Combinar os dois passeios em uma única viagem é um desafio logístico, mas possível. Uma alternativa é visitar o país nos meses de transição, como setembro e outubro. Nesse período, ainda é possível aproveitar o clima mais ameno para explorar os fiordes no sul e, em seguida, viajar para o norte, onde a temporada da aurora boreal já começou, com a vantagem de encontrar menos turistas.

Para se locomover dentro do país, voos domésticos são eficientes para cobrir as grandes distâncias entre o sul e o norte. Trens, como a famosa linha Flåm (Flåmsbana), oferecem rotas cênicas imperdíveis. Independentemente da época do ano, a dica principal é levar roupas em camadas. No inverno, as temperaturas no norte podem cair abaixo de -20°C, exigindo base térmica, fleece e uma jaqueta corta-vento e impermeável. No verão, as temperaturas podem variar de 10°C a 20°C, então ter opções é fundamental.

