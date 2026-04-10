Homem morre em motel depois de tomar medicamento contra disfunção erétil

Um homem de 59 anos foi encontrado morto na tarde dessa quinta-feira (9/4) em um motel na zona rural de Monte Carmelo, Alto Paranaíba. Ele teria misturado álcool com quatro comprimidos de medicamento contra disfunção erétil.

De acordo com informações repassadas pelos responsáveis pelo estabelecimento, o cliente passou mal enquanto estava em um dos quartos. Ele estava acompanhado de uma mulher de 39 anos, que relatou aos policiais que os dois chegaram ao local durante a manhã e consumiram bebidas alcoólicas e energéticos.

Ainda segundo o relato da acompanhante, em determinado momento o homem apresentou sinais de mal-estar, dificuldade para falar e afirmou ter ingerido os comprimidos pouco antes de passar mal.

Funcionários do motel acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou manobras de reanimação por cerca de 15 minutos. Apesar dos esforços, a morte foi constatada no local pela equipe médica.

A perícia técnica foi consultada mas diante da ausência de sinais de violência, optou por não comparecer ao local e orientou a liberação do corpo para a família.

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Durante buscas no quarto e no veículo da vítima, os militares encontraram apenas pertences pessoais e cartelas de medicamentos compatíveis com as informações apresentadas.