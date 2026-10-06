ExaGrid é finalista do prêmio MSP Channel Insights Awards 2026

A ExaGrid, maior fornecedora independente de armazenamento de backup do mundo — oferecendo Armazenamento de Backup em Camadas para os backups e restaurações mais rápidos, o maior sistema scale-out com desduplicação e a segurança mais abrangente, incluindo o recurso de bloqueio de tempo de retenção com IA para recuperação de ransomware —, anunciou hoje que foi indicada em sete categorias para o prêmio anual MSP Channel Insights Awards.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O MSP Channel Insights Awards celebra a inovação, a expertise e o sucesso em todo o canal de TI, reconhecendo Provedores de Serviços Gerenciados (MSPs), fornecedores, distribuidores, revendedores e líderes de tecnologia que impulsionam resultados para os clientes e o crescimento dos negócios.

A votação para definir os vencedores de cada categoria já está em andamento e será encerrada em 30 de outubro de 2026. Os vencedores do MSP Channel Insights Awards serão anunciados em 26 de novembro de 2026, em uma cerimônia de premiação em Londres.

As categorias da premiação para as quais a ExaGrid foi indicada incluem:

Fornecedor do Ano

Programa de Canal de Fornecedor do Ano

Fornecedor de Proteção de Dados e Backup do Ano

Inovação em Gerenciamento de Dados e Análise do Ano

Inovação em Proteção e Recuperação de Dados do Ano

Equipe Técnica do Ano

Empresa do Ano

A ExaGrid continua inovando em seu Armazenamento de Backup em Camadas e, no último ano, adicionou 4 modelos SSD à sua linha de produtos, além dos 8 modelos HDD já existentes; o maior modelo permite escalar para um backup completo de mais de 17 PB em um único sistema scale-out. A ExaGrid também adicionou suporte ao Cohesity DataProtect à lista de mais de 25 aplicativos e utilitários de backup líderes do setor suportados pelo sistema, incluindo Veeam, Commvault, Rubrik, NetBackup e muitos outros. A ExaGrid realiza uma desduplicação adicional sobre os dados já desduplicados pelo Cohesity, proporcionando maior economia de armazenamento e redução de custos. Além disso, a ExaGrid ampliou seus já abrangentes recursos de segurança ao adicionar criptografia em trânsito à sua oferta de NFS.

A ExaGrid também adicionou mais recursos para data centers corporativos de TI e MSPs no ano passado, incluindo a capacidade de configurar, rastrear e relatar o uso de dados de backup para compartilhamentos específicos por departamento ou cliente, além de ser capaz de configurar um limite de cotação para alertar quando o limite for excedido e permitir a recuperação de ransomware no nível do compartilhamento.

“Estamos honrados que a ExaGrid tenha se tornado finalista em sete categorias de premiação e estamos ansiosos para ver quais fornecedores, prestadores de serviços e programas serão escolhidos pelos eleitores”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “A ExaGrid continua comprometida em oferecer a melhor solução de armazenamento de backup do setor para MSPs e data centers corporativos de TI, com suporte técnico líder do setor, desempenho de backup e restauração mais rápido e a maioria dos recursos de segurança em um sistema de armazenamento de backup.”

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de base exclusiva de cache em disco, repositório de retenção a longo prazo, arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes, incluindo o Retention Time-Lock com IA para recuperação de ataques de ransomware. A zona de base da ExaGrid proporciona backups e restaurações mais rápidos, além de recuperação instantânea de VMs. A camada de repositório oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de duração fixa à medida que crescem os dados, eliminando atualizações dispendiosas e obsolescência programada. A ExaGrid oferece o único enfoque de armazenamento de backup em duas camadas com uma camada isolada da rede (isolamento de ar em camadas), exclusões com atraso e objetos imutáveis ??para recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261006123523/pt/

Contato para a Imprensa:

Mary Domenichelli

ExaGrid

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mdomenichelli@exagrid.com