La Bola Negra: Novo drama da Netflix se destaca como favorito ao Oscar

O longa-metragem "La Bola Negra", dirigido por Javier Calvo e Javier Ambrossi, conhecidos como Los Javis, desponta na temporada de premiações após uma trajetória vitoriosa em festivais. A produção conquistou o prêmio compartilhado de melhor direção no Festival de Cannes. No Festival Internacional de Cinema de Toronto, venceu o People's Choice Award, tornando-se o primeiro filme em língua não inglesa a receber essa honraria desde 2011.

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A Netflix adquiriu os direitos da obra no último dia de Cannes e planejou um lançamento nos cinemas de 47 dias com início em 16 de outubro. Gravado em 35 milímetros e com Pedro Almodóvar entre os produtores, o drama integra o catálogo da plataforma para 2026, apontado como concorrente direto de "The Odyssey".

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Narrativa dividida em três períodos

O enredo conecta diferentes momentos da história da Espanha ao acompanhar três núcleos principais:

em 1932, o jovem Carlos, vivido por Milo Quifes, sofre rejeição em um clube social devido à sua orientação sexual;

em 1937, durante a Guerra Civil Espanhola, o soldado Sebastián inicia um romance proibido com o prisioneiro de guerra Rafael Rodríguez Rapún;

em 2017, o historiador Alberto, papel de Carlos González, tenta decifrar a ligação entre os acontecimentos com o apoio de uma acadêmica, interpretada por Glenn Close.

A transição para a época contemporânea surge a partir do som de uma notificação do aplicativo Grindr. O roteiro também costura elementos da trajetória de Federico García Lorca, assassinado em 1936 pelas forças franquistas.

Bastidores e preparação do elenco

O músico Guitarricadelafuente, nome artístico de Álvaro Lafuente Calvo, debuta na atuação como Sebastián. O personagem reluta em combater na guerra e encontra esperança ao tocar trompete. Sua visão de mundo se expande ao conhecer a cantora Nené Romero, papel desempenhado por Penélope Cruz em uma performance inspirada no estilo cupletista.

Miguel Bernardeau, conhecido pelo trabalho na série "Elite", interpreta Rafael. Para retratar o período bélico, os dois atores receberam treinamento militar focado no manuseio de rifles. O projeto teve locações em um antigo hospital na cidade de Comillas.

Conhecidos pela série biográfica "Veneno" e pela atuação como jurados em "Drag Race España", os diretores romperam a relação amorosa durante a produção. Calvo e Ambrossi mantiveram a separação em segredo da equipe até o encerramento das filmagens para preservar o trabalho criativo conjunto.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria