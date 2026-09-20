Espanhol "La Bola Negra" ganha prêmio principal do Festival de Toronto

"La Bola Negra", drama íntimo sobre o universo queer através da história da Espanha, ganhou, neste domingo (20), o prêmio principal do Festival de Cinema de Toronto, a primeira grande consagração para este longa-metragem que vai representar a Espanha no Oscar.

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Dirigido pela dupla espanhola Javier Ambrossi e Javier Calvo, apelidada de "Los Javis", este filme de duas horas e meia revisita várias épocas, entre elas a decisiva Guerra Civil espanhola, que entre 1936 e 1939 colocou o governo republicano contra uma insurreição militar e nacionalista liderada pelo general Francisco Franco.

Por meio dos destinos entrecruzados de três homens homossexuais e de idas e vindas no tempo, a dupla apresenta amores gays sufocados pela vergonha e pelo segredo.

Em primeiro lugar, aparece a história de um jovem rejeitado em 1932 em um clube seleto por causa de sua homossexualidade. Depois, segue-se o nascimento do desejo entre dois soldados inimigos em plena Guerra Civil espanhola e, por fim, a busca da verdade por um jovem historiador gay em 2017.

"É uma homenagem à comunidade LGBTQ+ que veio antes de nós e que lutou antes de nós", explicou Javier Ambrossi à AFP. O filme, no qual a atriz espanhola Penélope Cruz faz uma curta apresentação como uma cantora de cabaré, foi longamente aplaudido na terça-feira durante sua apresentação no festival.

Ao contrário dos festivais de Cannes ou de Veneza, em Toronto é o público quem concede os prêmios.

"La Bola Negra" representará a Espanha no Oscar de 2027, competindo na categoria de Melhor Filme Internacional.

Os cineastas Javier Ambrossi e Javier Calvo, conhecidos na Espanha especialmente por suas produções para a televisão, inspiraram-se para este filme em uma peça inacabada do poeta e dramaturgo Federico García Lorca, fuzilado em 1936.

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