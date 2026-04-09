Almodóvar, Kore-eda e Farhadi vão disputar a Palma de Ouro em Cannes

O iraniano Asghar Farhadi, o japonês Hirokazu Kore-eda e o espanhol Pedro Almodóvar vão competir no Festival de Cannes, onde também estarão em disputa outros dois filmes espanhóis, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (9), em uma edição com menos estrelas que de costume.

Além de "Amarga Navidad", de Almodóvar, os outros dois filmes espanhóis são "El ser querido", de Rodrigo Sorogoyen, e "La bola negra", da dupla formada por Javier Ambrossi e Javier Calvo. A presença de três filmes espanhóis competindo pelo prêmio máximo é um fato histórico que não ocorria no maior festival de cinema do mundo há décadas.

"O cinema se encontra em um estado de produtividade criativa absolutamente formidável", disse Thierry Frémaux, delegado-geral do evento, que este ano será realizado de 12 a 23 de maio.

No total, 21 filmes estarão em disputa nesta edição para suceder a "Foi Apenas um Acidente", do iraniano Jafar Panahi, entre os mais de 2.500 largas-metragens de cerca de 140 países que foram selecionados pelos organizadores.

Entre os grandes nomes, destacam-se Kore-eda, que já ganhou uma Palma de Ouro em 2018 e que desta vez apresenta "Sheep in the Box" sobre um casal que adota um humanoide, e Farhadi, com seu filme, "Histoires parallèles", cujo elenco francês estrelado inclui Isabelle Huppert e Catherine Deneuve.

O russo Andrey Zvyagintsev competirá com "Minotaur", filme rodado fora do país sobre a burguesia que enfrenta o recrutamento para a guerra. E o polonês Pawel Pawlikowski ("Ida") apresentará "Fatherland", com a alemã Sandra Hüller no elenco.

- "Artistas formidáveis" -

Este ano, apenas cinco diretoras estão na competição, menos que na edição anterior, na qual houve sete, número máximo na história do evento. Destaca-se a austríaca Marie Kreutzer ("Corsage"), que apresentará "Gentle Monster", com Léa Seydoux e Catherine Deneuve.

O júri, presidido pelo cineasta sul-coreano Park Chan-wook, entregará os prêmios em 23 de maio.

Com seu último filme, Almodóvar disputa pela sétima vez o prêmio máximo em Cannes, um reconhecimento inédito para o cineasta que, em 2024 ganhou o Leão de Ouro em Veneza com "O Quarto ao Lado". "Amarga Navidad", sobre uma cineasta que busca inspiração na vida de pessoas próximas, já estreou na Espanha, mas isso não impediu que integrasse a mostra competitiva, como já aconteceu com "Dor e Glória", em 2019.

Sorogoyen, que apresentou "As bestas" na seção Première em 2022, exibirá "El ser querido", com Javier Bardem dando vida a um pai diretor de cinema que oferece um papel à sua filha atriz.

A dupla formada por Javier Ambrossi e Javier Calvo, conhecidos como Los Javis, estreiam no festival em grande estilo com "La bola negra", inspirado em uma obra inacabada de Federico García Lorca, com Penélope Cruz e Glenn Close no elenco.

A presença de três filmes espanhóis na disputa demonstra que existe "um certo movimento no cinema espanhol", lembrou Frémaux. "Este país segue produzindo artistas formidáveis", acrescentou.

Os filmes americanos serão a grande ausência desta edição. Por enquanto, apenas o diretor Ira Sachs, com "The man I love", está na disputa, à espera da possível confirmação de James Gray e seu "Paper Tiger", com Adam Driver e Scarlett Johansson, um dos nomes que soaram com mais força nos prognósticos.

Mas nem Steven Spielberg, nem Christopher Nolan, cujos filmes são muito aguardados, estarão na Croisette. "É preciso entender que quando os estúdios estão menos presentes em Cannes é porque estão menos presentes no geral", afirmou Frémaux.

- Chile e Costa Rica -

Embora o cinema latino-americano não esteja na disputa pela Palma de Ouro nesta edição, duas diretoras da região integram a mostra Um Certo Olhar, a segunda seção mais importante do festival, depois da competitiva.

Valentina Maurel, da Costa Rica, apresentará "Siempre soy tu animal materno", na primeira representação deste país na seleção oficial, como lembrou Frémaux. E a chilena Manuela Martelli, que já esteve na Croisette há alguns anos em uma mostra paralela com "1976", apresentará "El deshielo".

Entre os grandes astros que vão passar pelo tapete vermelho, destaca-se John Travolta, que apresentará fora da competição seu primeiro filme atrás das câmeras, com uma adaptação de um livro que ele mesmo escreveu em 1997 sobre um menino que pega um avião pela primeira vez.

O festival prestará homenagem à oscarizada Barbra Streisand, de 83 anos, conhecida por seus papéis em "Funny Girl - Uma Garota Genial" e "Yentl", entre muitos outros, e ao cineasta neozelandês Peter Jackson, autor da saga "O Senhor dos Anéis", com a qual também ganhou vários Oscars.

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