Últimas horas de espera em Cannes antes da Palma de Ouro

Quem ganhará a Palma de Ouro? O 79º Festival de Cannes revelará seus vencedores neste sábado (23), após uma competição que manteve todos em suspense e ofereceu um amplo panorama do cinema em um mundo em crise.

Após duas semanas de competição, as previsões estão em aberto, e somente o júri, presidido pelo diretor sul-coreano Park Chan-wook e reunido a portas fechadas em um local secreto, poderá determinar quem levará para casa a Palma de Ouro e sucederá "Foi Apenas Um Acidente", do diretor iraniano Jafar Panahi.

Segundo uma ex-membro do júri, no dia das deliberações, "todos têm o mesmo tempo para expressar seu ponto de vista e, obviamente, no final, todos dizem o que pensam", e também "há ajustes, concessões". "Não é uma ciência exata", conclui a artista, que pediu anonimato.

O veredicto será anunciado na cerimônia de encerramento, às 20h15 (15h15 no horário de Brasília), onde estrelas como Geena Davis, Zoe Saldaña, Tilda Swinton e Gael García Bernal devem apresentar os prêmios.

Entre os 22 filmes em competição, um dos títulos mais mencionados pela crítica é "Minotaur", do cineasta russo exilado Andrey Zvyagintsev, um drama familiar ambientado no contexto da guerra na Ucrânia. "Uma aula magistral de direção", elogiou a publicação especializada Deadline.

O filme espanhol "La Bola Negra", de Javier Calvo e Javier Ambrossi, causou sensação no festival com sua ambiciosa produção queer em três partes, centrada em uma obra inacabada do poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca, assassinado durante a Guerra Civil espanhola.

O filme, que conta com Penélope Cruz e Glenn Close, se passa em parte durante esse conflito e recebeu um dos aplausos mais longos do festival, com duração de 16 minutos, segundo a Variety.

- Segunda palma? -

Outro filme repleto de história, "Fatherland", do diretor polonês Pawel Pawlikowski, sobre o retorno de Thomas Mann à Alemanha pós-nazista, é um forte candidato aos prêmios. O mesmo acontece com "Soudain", do japonês Ryusuke Hamaguchi, no qual a atriz francesa Virginie Efira reflete em japonês com uma artista japonesa que entra em sua vida.

"Fjord", estrelado por Renate Reinsve e Sebastian Stan, pode render ao diretor romeno Cristian Mungiu sua segunda Palma de Ouro. O filme, sobre uma família ultrarreligiosa que vive na Noruega, é uma reflexão sobre sociedades polarizadas.

Com "Natal Amargo", o cineasta espanhol Pedro Almodóvar concorre ao prêmio máximo pela sétima vez, uma premiação que lhe escapa apesar de ter dois Oscars e um Leão de Ouro em Veneza.

- Política -

Na área da atuação, o francês Swann Arlaud ("Anatomia de uma Queda") se destaca por seu papel como um ambicioso oficial do regime de Vichy, colaborador dos nazistas, em "Notre Salut".

Também digno de nota é Rami Malek, o Freddie Mercury de "Bohemian Rhapsody", que interpreta um artista gay com aids em "The man I Love". Uma atuação que "será lembrada por muito tempo", segundo o Deadline.

Na cerimônia de encerramento deste sábado, a lendária Barbra Streisand receberia pessoalmente a Palma de Ouro honorária por sua trajetória, mas a artista vencedora do Oscar não poderá comparecer devido a problemas de saúde.

O festival, que começou há duas semanas com um debate sobre a coexistência entre política e arte, contou com momentos memoráveis, como o discurso de Almodóvar sobre a atualidade.

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