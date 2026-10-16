Avon Renew lança linha de cuidados para a pele na menopausa

As mudanças hormonais da menopausa podem afetar a pele, provocando ressecamento, perda de firmeza e alterações na sensibilidade. Para atender às necessidades desse período, a Avon lançou a linha Renew MenoPro, com quatro produtos voltados aos cuidados faciais e à hidratação da região íntima externa. Os preços variam de R$ 49,90 a R$ 159,90, e os itens estão disponíveis no comércio eletrônico oficial da marca.

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A novidade faz parte da estratégia da Avon de ampliar a oferta de produtos direcionados às diferentes fases da vida das mulheres. A linha combina a tecnologia Protinol, desenvolvida pela empresa para estimular a produção de colágeno, e extrato de amora, ingrediente com propriedades antioxidantes.

“A linha Avon Renew MenoPro reflete com clareza o nosso posicionamento como FemTech: ouvir as necessidades das mulheres, responder a demandas historicamente negligenciadas e colocar a tecnologia a serviço do bem-estar feminino”, afirma Cecília Ribeiro, diretora de Avon para a América Latina.

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Cuidados com a pele no climatério e na menopausa

Durante o climatério e a menopausa, as alterações hormonais podem contribuir para a redução da elasticidade e da hidratação da pele. A linha Renew MenoPro foi desenvolvida para atender a essas mudanças com produtos de uso diário, incluindo opções para hidratação, tratamento antissinais e recuperação da pele durante a noite.

Um dos destaques é o Avon Renew MenoPro Hidratante Ultra Refrescante, que promete reduzir em até 4 °C a temperatura da pele imediatamente após a aplicação, com sensação refrescante por até duas horas. O creme custa R$ 99,90 e também pode ser usado antes da maquiagem.

Já o Avon Renew MenoPro Sérum Ultra Repositor de Barreira e Colágeno, vendido por R$ 159,90, foi desenvolvido para ajudar a fortalecer a barreira cutânea, melhorar a hidratação e estimular a produção de colágenos dos tipos I e III. Segundo a marca, a proposta é contribuir para a resistência, a firmeza e a elasticidade da pele.

A rotina pode ser complementada pelo Avon Renew MenoPro Tratamento Noturno Ultra Regenerador, de R$ 114,90. O creme contém o complexo Melatonina+, desenvolvido para atuar em sintonia com os ciclos naturais do sono e favorecer a recuperação da pele durante a noite. A Avon associa os resultados cosméticos do produto a um aspecto revitalizado equivalente ao de oito horas de sono.

Linha também inclui hidratante para a região íntima externa

O quarto produto é o Avon Renew MenoPro Cuidado Íntimo e Hidratação Intensa, que custa R$ 49,90. De acordo com a empresa, é o primeiro hidratante da linha Renew desenvolvido especificamente para a pele da região íntima externa.

O produto tem textura leve, rápida absorção e não exige enxágue. A proposta é hidratar a região e aliviar o desconforto associado ao ressecamento provocado pelas mudanças hormonais. A marca recomenda o uso exclusivamente externo.

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A inclusão desse item amplia o foco da linha para além dos cuidados faciais, abordando uma mudança que pode afetar o conforto cotidiano durante a menopausa. É importante, porém, diferenciar a hidratação da pele externa do tratamento do ressecamento vaginal interno, que pode exigir avaliação e cuidados específicos de saúde.