Menopausa e cabelos finos: o sinal silencioso que você não deve ignorar

Quando se fala em menopausa, ondas de calor, alterações do sono, mudanças de humor e ressecamento da pele costumam estar entre os sintomas mais lembrados. Mas existe outra transformação que pode incomodar muito as mulheres nessa fase: a mudança na densidade dos cabelos.

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Fios que parecem mais finos, redução do volume, aumento da largura da risca do cabelo e uma percepção maior do couro cabeludo podem fazer parte das alterações observadas durante a transição menopausal. Uma revisão publicada em 2025 na revista Maturitas aponta que as mudanças hormonais desse período podem interferir no ciclo dos fios, contribuindo para redução de densidade, calibre e alterações na textura capilar.

“Durante a transição para a menopausa, ocorre uma mudança importante no ambiente hormonal. O estrogênio tem influência sobre o folículo piloso e sua redução pode estar associada a alterações no ciclo e na qualidade do fio. Por isso, algumas mulheres percebem que o cabelo fica mais fino, menos volumoso ou com uma textura diferente”, explica a dermatologista Mariana Scribel, especialista em tricologia médica.



Nem todo afinamento é simplesmente “coisa da idade”

Um dos principais pontos de atenção é que o afinamento capilar nessa fase pode ter diferentes causas. A alopecia de padrão feminino, por exemplo, é uma condição progressiva caracterizada pela miniaturização dos folículos e redução da densidade dos fios. Ela costuma se tornar mais evidente a partir da meia-idade e pode estar associada ao período da menopausa.

“É muito comum a mulher perceber uma redução do volume e pensar que isso é inevitável porque está envelhecendo. Mas precisamos diferenciar uma mudança relacionada ao envelhecimento e à transição hormonal de uma alopecia que pode e deve ser tratada”, afirma Mariana.

Outro quadro que pode aparecer nessa fase é o eflúvio telógeno, caracterizado por aumento da queda dos fios. Além disso, algumas mulheres podem apresentar alopecias cicatriciais, como a alopecia frontal fibrosante, que merece diagnóstico e acompanhamento precoce porque pode causar perda permanente dos folículos.

O que os hormônios têm a ver com o cabelo?

O folículo piloso é uma estrutura sensível às alterações do organismo e aos hormônios sexuais. Durante a transição menopausal, que pode começar anos antes da última menstruação, ocorre uma redução progressiva da produção ovariana de estrogênio, acompanhada por mudanças na relação entre estrogênios e andrógenos.

“Não podemos resumir a saúde dos cabelos na menopausa a uma única causa hormonal. O cabelo responde a vários fatores ao mesmo tempo. Por isso, quando uma paciente chega ao consultório relatando afinamento, precisamos investigar o padrão da perda, o ciclo do fio, o couro cabeludo e também outros fatores que possam estar contribuindo”, explica a especialista.

A própria literatura científica mais recente reforça essa cautela. Uma revisão sistemática publicada em 2026 no American Journal of Clinical Dermatology analisou 40 estudos sobre a relação entre menopausa, terapia hormonal e diferentes doenças dermatológicas. Entre os achados, as alopecias, especialmente a alopecia frontal fibrosante e a alopecia de padrão feminino, apresentaram algumas das associações mais fortes com o período pós-menopausa, enquanto as evidências sobre o impacto da terapia hormonal nos quadros dermatológicos ainda são consideradas limitadas e inconsistentes.

Quando procurar um dermatologista?

Segundo Mariana, alguns sinais merecem atenção: aumento progressivo da largura da risca central, redução perceptível do volume do rabo de cavalo, couro cabeludo cada vez mais aparente, queda persistente ou alterações na linha frontal dos cabelos. “O momento de investigar é quando a mulher percebe uma mudança persistente. Quanto mais cedo identificamos o tipo de queda ou afinamento, maiores são as possibilidades de controlar a progressão e definir uma estratégia individualizada”, orienta.

O diagnóstico pode envolver avaliação clínica e dermatoscópica do couro cabeludo e, dependendo do caso, investigação de outras condições que também podem contribuir para a queda.

O tratamento depende da causa identificada. Para a alopecia de padrão feminino, por exemplo, o minoxidil está entre as opções utilizadas, enquanto outros medicamentos podem ser considerados de acordo com o perfil da paciente e sempre sob avaliação médica. Revisões recentes também discutem alternativas como antiandrógenos e terapias não medicamentosas.

“O mais importante é não começar um tratamento simplesmente porque alguém disse que determinado produto ou medicamento funciona para queda de cabelo. Existem diferentes tipos de alopecia e cada um exige uma abordagem. Na menopausa, precisamos olhar para a mulher como um todo e entender o que está acontecendo com aquele cabelo especificamente”, destaca Mariana.

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