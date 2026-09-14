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Menopausa: por que a pele perde firmeza e o cabelo afina?

Queda hormonal acelera a perda de colágeno e reduz a espessura da pele, mas, segundo dermatologista, os efeitos podem ser tratados

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Repórter
14/09/2026 12:40 - atualizado em 14/09/2026 12:49

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Com menos estrogênio, os fios passam a nascer mais finos e permanecem menos tempo na fase de crescimento
Com menos estrogênio, os fios passam a nascer mais finos e permanecem menos tempo na fase de crescimento crédito: DC Studio/magnific

Ondas de calor, alterações de humor e irregularidade no ciclo menstrual costumam ser os sintomas mais lembrados da menopausa. Mas muitas mulheres também percebem que a pele perde firmeza, hidratação e viço, enquanto os cabelos ficam mais finos e com menos volume. Essas mudanças têm relação direta com a queda hormonal característica dessa fase, explica a dermatologista Ana Paula Furst, da Lenzaví Clinic.

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“A redução do estrogênio interfere diretamente na produção de colágeno e no ciclo de crescimento dos cabelos. Por isso, muitas mulheres percebem mudanças importantes na pele e nos fios durante a menopausa. O mais importante é entender que essas alterações têm explicação biológica e, na maioria dos casos, podem ser tratadas”, explica a médica.

Segundo a dermatologista, a menopausa acelera um processo que já acontece naturalmente ao longo da vida. “A pele perde colágeno com o envelhecimento, mas durante a menopausa essa perda acontece de forma muito mais intensa. Nos primeiros cinco anos, a mulher pode perder cerca de 30% do colágeno, o que explica por que tantas pacientes sentem que envelheceram de uma hora para outra”, completa Ana Paula.

O cabelo também sofre os efeitos da queda hormonal. Com menos estrogênio, os fios passam a nascer mais finos e permanecem menos tempo na fase de crescimento, reduzindo o volume ao longo do tempo. Apesar dessas mudanças, elas não precisam ser encaradas como inevitáveis.

“Hoje contamos com tecnologias que estimulam a produção de colágeno, bioestimuladores e protocolos personalizados que melhoram a qualidade da pele. Para os cabelos, também existem tratamentos voltados ao couro cabeludo capazes de fortalecer os fios e estimular o crescimento quando bem indicados. Quanto mais cedo começamos esse cuidado, melhores costumam ser os resultados”, contextualiza.

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Cuidados com a pele e cabelos

Além dos tratamentos realizados em consultório, alguns hábitos ajudam a preservar a saúde da pele e dos cabelos durante a menopausa:

  • Manter a pele bem hidratada
  • Usar protetor solar todos os dias
  • Incluir produtos indicados pelo dermatologista para estimular a renovação da pele
  • Manter uma alimentação equilibrada, rica em proteínas e vitaminas
  • Praticar atividade física regularmente
  • Cuidar do couro cabeludo e procurar avaliação médica ao perceber aumento da queda ou afinamento dos fios

“Envelhecer faz parte da vida. O que mudou é que hoje entendemos muito melhor as transformações que acontecem na menopausa e sabemos que muitas delas podem ser tratadas. Informação e acompanhamento médico fazem toda a diferença para que a mulher atravesse essa fase com mais saúde, autoestima e qualidade de vida”, finaliza a médica.

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