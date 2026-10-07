Transição para a menopausa: terapia hormonal impacta saúde cardiovascular

Estudos sobre reposição hormonal são frequentes em conceituadas publicações científicas. Recentemente, por exemplo, um estudo publicado no JAMA Internal Medicine apresentou novos dados sobre uma questão importante para a saúde feminina: qual é o impacto cardiovascular da terapia hormonal quando iniciada durante a transição para a menopausa?



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No trabalho, os pesquisadores analisaram 2.737 mulheres com sintomas vasomotores, como ondas de calor e suores noturnos, acompanhadas no estudo SWAN (uma das pesquisas epidemiológicas mais importantes do mundo sobre o envelhecimento feminino). Ao longo de até 20 anos de acompanhamento, 755 mulheres iniciaram terapia hormonal na menopausa. O principal achado chamou atenção: o início da terapia hormonal foi associado a uma redução estimada de 22% no risco de eventos cardiovasculares em comparação com a não utilização.



De acordo com o estudo, o momento de início da reposição hormonal parece fazer diferença, ou seja, nas mulheres que iniciaram a terapia até dez anos após o início da menopausa, a redução estimada do risco cardiovascular foi de aproximadamente 27%.



Para o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Personalizada, Walter Pace, os resultados são promissores para a saúde da mulher. Entretanto, “não podemos falar de terapia hormonal como se seus efeitos fossem iguais para todas as mulheres, independentemente da idade, do momento da menopausa e do perfil individual de risco”, alerta.

Nesse sentido, a medicina personalizada é da maior importância. “Quando bem indicada para o tratamento dos sintomas da menopausa, em mulheres adequadamente selecionadas e no momento apropriado, a terapia hormonal tem ótimos resultados, inclusive para o coração”, acrescenta o médico, que é também professor doutor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG), e titular da Academia Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e da Academia Mineira de Medicina.



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Conforme Walter, “a medicina personalizada é uma tendência forte na medicina contemporânea pois, quando cada indivíduo é avaliado rigorosamente em todas as suas características específicas, o tratamento se torna muito mais positivo para o paciente."