Transição para a menopausa: terapia hormonal impacta saúde cardiovascular
O início da reposição hormonal foi associado a uma redução estimada de 22% no risco de eventos cardiovasculares em comparação com a não utilização entre mulheres nessa fase da vida, segundo estudo
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Estudos sobre reposição hormonal são frequentes em conceituadas publicações científicas. Recentemente, por exemplo, um estudo publicado no JAMA Internal Medicine apresentou novos dados sobre uma questão importante para a saúde feminina: qual é o impacto cardiovascular da terapia hormonal quando iniciada durante a transição para a menopausa?
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No trabalho, os pesquisadores analisaram 2.737 mulheres com sintomas vasomotores, como ondas de calor e suores noturnos, acompanhadas no estudo SWAN (uma das pesquisas epidemiológicas mais importantes do mundo sobre o envelhecimento feminino). Ao longo de até 20 anos de acompanhamento, 755 mulheres iniciaram terapia hormonal na menopausa. O principal achado chamou atenção: o início da terapia hormonal foi associado a uma redução estimada de 22% no risco de eventos cardiovasculares em comparação com a não utilização.
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De acordo com o estudo, o momento de início da reposição hormonal parece fazer diferença, ou seja, nas mulheres que iniciaram a terapia até dez anos após o início da menopausa, a redução estimada do risco cardiovascular foi de aproximadamente 27%.
Para o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Personalizada, Walter Pace, os resultados são promissores para a saúde da mulher. Entretanto, “não podemos falar de terapia hormonal como se seus efeitos fossem iguais para todas as mulheres, independentemente da idade, do momento da menopausa e do perfil individual de risco”, alerta.
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Nesse sentido, a medicina personalizada é da maior importância. “Quando bem indicada para o tratamento dos sintomas da menopausa, em mulheres adequadamente selecionadas e no momento apropriado, a terapia hormonal tem ótimos resultados, inclusive para o coração”, acrescenta o médico, que é também professor doutor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG), e titular da Academia Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e da Academia Mineira de Medicina.
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Conforme Walter, “a medicina personalizada é uma tendência forte na medicina contemporânea pois, quando cada indivíduo é avaliado rigorosamente em todas as suas características específicas, o tratamento se torna muito mais positivo para o paciente."