Cabelo x menopausa: como a fase afeta a autoestima da mulher?

A menopausa é um período da vida da mulher caracterizado pelo último ciclo menstrual e a ausência de menstruação por 12 meses consecutivos. A mudança ocorre, geralmente, entre os 45 e 55 anos e, além de marcar o fim da fase reprodutiva feminina, aponta para uma série de alterações hormonais, que podem afetar a autoestima, identidade e bem-estar da mulher.

Segundo dados do IBGE, aproximadamente 30 milhões de mulheres no Brasil estão enfrentando a menopausa ou climatério e 82% das brasileiras têm sintomas que comprometem a qualidade de vida. Para muitas, o período provoca irregularidades menstruais como menstruações mais escassas, hemorragias ou fluxos mais ou menos frequentes. Porém, junto a esses sinais, outros sintomas são bastante característicos, entre eles as ondas de calor, mudanças de sono, da libido e do humor e alterações na pele, unhas e também nos cabelos.

Quando o organismo passa por essa transição, todo o corpo é impactado e os cabelos acabam refletindo esse processo. Bem mais que estética, a saúde dos cabelos durante a menopausa revela as mudanças hormonais decorrentes da queda nos níveis de estrogênio e progesterona. Não somente isso, fatores como nutrição, qualidade do sono, estresse e equilíbrio emocional também desempenham um papel fundamental nesse sentido. Por isso, compreender a saúde capilar sob uma perspectiva integral ajuda a mulher a cuidar não apenas da aparência, mas do bem-estar físico e emocional como um todo.

A endocrinologista e fundadora da Clínica Jobst, Daniela Jobst, explica que a vitalidade dos cabelos pode ser diretamente influenciada por fatores externos e internos: exposição solar, estresse, deficiência de vitaminas e desequilíbrios hormonais, como é o caso da menopausa. Contudo, é possível adotar hábitos saudáveis que podem evitar que os fios fiquem mais quebradiços e finos e ainda contribuir para a qualidade de vida da mulher.

“Manter o peso adequado, uma alimentação saudável, rica principalmente em vitamina D e cálcio e pobre em gorduras saturadas, e evitar o uso de cigarros e o consumo de álcool ou cafeína em excesso pode ajudar no tratamento dos sintomas da menopausa. Aliado a esses hábitos, é importante que a mulher pratique atividades físicas regularmente, para controlar a pressão arterial, prevenir doenças cardiovasculares e a osteoporose, além de ser um excelente meio de atenuar as alterações de humor e espairecer a mente”, recomenda a especialista em medicina integrativa e nutrição.

Daniela acrescenta que o acompanhamento médico é fundamental para tratar a especificidade de cada mulher e orientar um tratamento adequado, seja por meio de reposição hormonal para alívio dos sintomas físicos e psíquicos ou uso de nutracêuticos e produtos dermatológicos que podem auxiliar no cuidado prático no dia a dia com os fios.

“Na menopausa, a saúde capilar é um reflexo da saúde integral da mulher. Olhar para além da estética e considerar nutrição, equilíbrio hormonal e bem-estar emocional é essencial para que essa fase seja vivida com mais qualidade de vida, leveza e autoestima”, afirma a endocrinologista.



