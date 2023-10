De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima-se que o Brasil tenha aproximadamente 29 milhões de mulheres que estejam no climatério ou na menopausa Freepik



Durante a menopausa, ocorre uma redução significativa na produção de hormônios sexuais femininos, tais como o estrogênio e a progesterona. Essa diminuição hormonal pode ocasionar diversas alterações físicas e hormonais que têm impacto na libido e na satisfação sexual das mulheres. A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) reforça a importância do acompanhamento médico nesse período da vida das mulheres.





Em geral, a menopausa se manifesta entre os 40 e 55 anos, marcando o término da fase reprodutiva feminina. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima-se que o Brasil tenha aproximadamente 29 milhões de mulheres que estejam no climatério ou na menopausa, representando 7,9% da população feminina do país.