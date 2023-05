Livro reúne ensaios sobre a relação entre mães e filhos

683

Michele Filgate reúne histórias reais que revelam a profundidade das relações maternas (foto: Sylvie Rosokoff/Divulgação)



A relação entre mães e filhos é uma das mais significativas e transformadoras na vida de uma pessoa. Com o objetivo de explorar essa conexão única, a Editora Vestígio, do Grupo Autêntica, lançou o livro "As conversas que nunca tive com a minha mãe: histórias reais". Organizada por Michele Filgate, editora do Literary Hub e criadora da série Red Ink, consultora e professora de escrita criativa, a obra reúne 15 ensaios de escritores e escritoras, incluindo a própria organizadora, que compartilham suas experiências e reflexões sobre as mães.





Cada texto presente na obra aborda como o diálogo, ou a ausência dele, pode moldar e afetar profundamente a vida de um indivíduo. Embora todos tratem do mesmo tema, a diversidade de perspectivas é evidente nos valores, sentimentos e realidades retratados. Honestidade, dor, resiliência e outros aspectos são explorados por meio da arte literária, como afirma a citação de Virginia Woolf presente na abertura do livro: "Porque é uma baita pena jamais dizer o que se sente".





Entre os ensaístas selecionados, estão presentes nomes reconhecidos pelo grande público como Carmen Maria Machado e o romancista Cathi Hanauer. A escritora Carmen Machado compartilha detalhes sobre o "amor descomplicado" que sente por sua mãe, enquanto Hanauer descreve as dificuldades de se comunicar a sós com a mãe, devido à necessidade de controle imposta pelo pai durante os diálogos. O poeta Alexander Chee, que também faz parte do grupo de autores, revela como foi a convivência com sua mãe após a trágica morte de seu pai em um acidente de carro.

Diversidade

Além desses escritores, outros autores participam da coletânea, como André Aciman, Leslie Jamison, Kiese Laymon, Brandon Taylor, Melissa Febos, Dylan Landis, Bernice L. McFadden, Julianna Baggott, Lynn Steger Strong, Sari Botton e Nayomi Munaweera. Cada um traz uma perspectiva única sobre a relação com suas mães, enriquecendo ainda mais a diversidade de experiências compartilhadas.





A inspiração para o livro surgiu após um texto escrito por Michele Filgate viralizar na internet. Movida pela repercussão e pelo impacto emocional da obra, ela decidiu reunir diferentes vozes para criar uma coletânea de ensaios que explorasse as histórias reais e complexas da relação materna. A publicação do ensaio de Filgate ocorreu em outubro de 2017, logo após o escândalo de abusos envolvendo o produtor de cinema Harvey Weinstein e o movimento #MeToo ganharem destaque globalmente.





"As conversas que nunca tive com a minha mãe” está disponível para compra no site da editora Vestígio e nas livrarias por todo o Brasil. Com uma edição cheia de experiências e uma capa expressiva, a obra inspira valores familiares, pessoais e expressa a riqueza dos relacionamentos e laços compartilhados.





*Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.





(foto: Reprodução)



Livro: As conversas que nunca tive com a minha mãe

• Organizadora: Michele Filgate

• Editora: Vestígio - Grupo Autêntica

• Páginas: 224

• Preço: R$ 64,90 (físico), R$ 45,90 (e-book)

• Onde encontrar: Site da editora