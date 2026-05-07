Pele na menopausa: cuidados com hidratação, colágeno e rotina de skincare

A menopausa é um processo natural da vida feminina que marca o fim do período reprodutivo, que geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos, provoca transformações significativas no organismo, e a pele é um dos órgãos mais impactados.

A redução dos níveis hormonais, especialmente do estrogênio, está diretamente ligada à perda de colágeno, ao aumento do ressecamento e ao surgimento de rugas mais evidentes, exigindo uma atenção redobrada aos cuidados diários.

Durante esse período, a produção de colágeno, proteína responsável pela firmeza e elasticidade da pele, pode cair até 30% nos primeiros cinco anos após a menopausa. Esse processo resulta em uma pele mais fina, menos elástica e mais suscetível à flacidez. Além disso, a redução da oleosidade natural compromete a barreira cutânea, favorecendo o ressecamento e a sensibilidade.

Segundo a dermatologista Fátima Tubini, as alterações hormonais são o principal gatilho dessas mudanças. “O estrogênio tem um papel fundamental na manutenção da hidratação, da elasticidade e da espessura da pele. Com a sua queda, há uma desaceleração na renovação celular e uma perda acentuada de colágeno, o que torna as rugas mais profundas e visíveis”, explica.

Outro fator que intensifica os impactos na pele durante a menopausa é o estresse. Alterações emocionais e distúrbios do sono, comuns nessa fase, elevam os níveis de cortisol, hormônio que acelera o envelhecimento cutâneo. “O estresse crônico contribui para a degradação do colágeno e prejudica a capacidade de regeneração da pele, agravando sinais como flacidez e opacidade”, acrescenta Fátima Tubini.

A alimentação também exerce papel essencial na saúde da pele na menopausa. Dietas ricas em antioxidantes, vitaminas e ácidos graxos ajudam a combater os radicais livres e a preservar a estrutura cutânea. “Alimentos como frutas, vegetais, oleaginosas e peixes ricos em ômega-3 são aliados importantes. Eles contribuem para a manutenção da hidratação e para a redução dos processos inflamatórios”, orienta.

A hidratação, tanto interna quanto externa, torna-se indispensável. O consumo adequado de água, aliado ao uso de dermocosméticos com ativos como ácido hialurônico, ceramidas e niacinamida, ajuda a restaurar a barreira da pele e melhorar sua aparência. Além disso, o uso diário de protetor solar continua sendo uma medida essencial para prevenir o envelhecimento precoce.

Entre os cuidados específicos recomendados para a pele na menopausa estão a adoção de rotinas de skincare mais nutritivas, o uso de produtos que estimulem a produção de colágeno e, quando indicado, a realização de procedimentos dermatológicos. “Tratamentos como bioestimuladores de colágeno, lasers e peelings podem ser grandes aliados, desde que realizados com acompanhamento profissional”, destaca a dermatologista.

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A especialista reforça a importância de uma abordagem integrada. “Cuidar da pele na menopausa vai além dos cosméticos. Envolve equilíbrio hormonal, alimentação adequada, controle do estresse e acompanhamento médico. É possível envelhecer com saúde e qualidade de pele, desde que haja atenção e cuidados contínuos.”