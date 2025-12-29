Fogachos e outros sintomas da menopausa ficam mais intensos no calor; saiba controlar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As altas temperaturas do verão podem agravar um dos sintomas mais conhecidos da menopausa: os fogachos, ondas súbitas de calor acompanhadas de suor intenso e mal-estar. Segundo especialistas, o fenômeno não é uma percepção individual e está relacionado a questões hormonais. A combinação entre o calor externo e a queda do estrogênio, hormônio que participa do controle da temperatura corporal, torna o organismo ainda mais vulnerável a esses episódios.

"O sistema de termorregulação já está mais sensível por causa da diminuição do estrogênio. Quando a temperatura ambiente sobe, o cérebro interpreta esse estímulo como excesso de calor e responde com vasodilatação intensa e suor", afirma a ginecologista Beatriz Tupinambá, especialista em menopausa. O resultado, diz ela, é o aumento do desconforto em um corpo que já está desregulado pelo climatério e pela menopausa.

A endocrinologista Karen de Marca, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), detalha o mecanismo. Com a queda hormonal, ocorre uma hiperestimulação do centro termorregulador localizado no hipotálamo, deixando as mulheres mais sensíveis para a sensação de calor. "É como se a mulher sentisse calor mais facilmente. No verão, quando todos já estão mais aquecidos, essa tolerância diminui ainda mais", afirma.

Os fogachos, no entanto, não vêm sozinhos. Esse aumento da temperatura corporal afeta o sono, o humor e a disposição ao longo do dia. "As alterações de temperatura durante a noite fragmentam o sono, que deixa de ser reparador. A mulher acorda mais cansada, o que aumenta a irritabilidade, prejudica a memória e reduz a energia", diz Tupinambá.

Mulheres com obesidade tendem a sentir mais fortemente os efeitos, afirmam as médicas. O tecido adiposo (gordura) funciona como isolante térmico e está associado a processos inflamatórios que reduzem a ação hormonal, acrescenta Tupinambá. Sedentarismo, baixa ingestão de água, dieta rica em alimentos ultraprocessados, consumo de álcool e tabagismo também contribuem para a intensificação dos sintomas.





O calor intenso também pode aumentar o risco de desidratação, tontura e queda de pressão, sobretudo em mulheres com doenças crônicas. Para as especialistas, é fundamental procurar ajuda médica sempre que os fogachos forem frequentes, intensos ou passarem a interferir no sono, no trabalho e nas atividades diárias. "Fogacho não é apenas calor. Ele envolve alterações metabólicas e precisa ser tratado. Nenhuma mulher precisa sofrer na menopausa", afirma Beatriz Tupinambá.

Dicas para evitar maior desconforto com fogachos no verão: