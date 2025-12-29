7 dicas para deixar a casa mais fresca no calor sem ar-condicionado

Com as temperaturas em alta em grande parte do Brasil, manter a casa fresca tornou-se um desafio. Para quem não tem ar-condicionado ou busca economizar na conta de luz, algumas mudanças simples na rotina e na decoração podem fazer toda a diferença.

Os termômetros chegaram a alcançar 35,5°C em Belo Horizonte , a temperatura mais alta registrada em 2025. Ações estratégicas, que vão desde o gerenciamento da luz solar até o uso inteligente de plantas e tecidos, podem reduzir a sensação térmica em vários graus.

A seguir, veja um passo a passo com dicas práticas e de baixo custo para aplicar imediatamente em sua casa e aliviar o desconforto nos dias mais quentes do ano.

Leia Mais

Gerencie a luz solar: mantenha cortinas e persianas fechadas durante as horas de maior incidência de sol, especialmente nas janelas voltadas para o oeste e noroeste. Dê preferência a cortinas de cores claras e tecidos mais grossos, como o blackout, que bloqueiam melhor o calor. Ao anoitecer, quando a temperatura externa cair, abra tudo para o ar fresco circular. Crie ventilação cruzada: a forma mais eficiente de usar ventiladores é criar um fluxo de ar. Durante a noite, posicione um ventilador virado para a janela para expulsar o ar quente do cômodo. Se possível, coloque outro em uma janela oposta, virado para dentro, para puxar o ar mais fresco da rua. Use a umidade a seu favor: a evaporação da água ajuda a resfriar o ar. Uma tática simples é colocar uma bacia com água e pedras de gelo na frente do ventilador. Espalhar toalhas úmidas pela casa ou borrifar água fria nas cortinas também contribui para diminuir a temperatura do ambiente. Desligue os eletrônicos: aparelhos como televisões, computadores, videogames e até mesmo lâmpadas incandescentes (prefira as de LED, que aquecem menos) geram calor enquanto estão em funcionamento ou em modo de espera. Desligue-os da tomada sempre que não estiver usando para evitar que aqueçam o cômodo desnecessariamente além de prevenir danos devido ao superaquecimento. Aposte no verde: plantas ajudam a umidificar e refrescar o ar através da transpiração. Espécies como samambaias, jiboias e a palmeira-areca (também conhecida como areca-bambu) são ótimas opções para se ter dentro de casa. Além de aliviarem o calor, elas também purificam o ar e melhoram a decoração. Troque os tecidos da casa: guarde tapetes felpudos, mantas de lã e almofadas de veludo. Opte por lençóis, fronhas e capas de sofá de fibras naturais, como algodão ou linho. Esses materiais são mais leves, respiráveis e proporcionam uma sensação maior de frescor ao toque. Refresque o seu corpo: além de cuidar da casa, foque em baixar a temperatura corporal. Beba bastante água gelada ao longo do dia, use roupas leves e de cores claras e tome banhos frios antes de dormir. Isso ajuda o corpo a regular a temperatura interna e garante uma noite de sono mais tranquila. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.