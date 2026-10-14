Regenerar cartilagem na osteoartrite? Estudo testa estratégia ligada a uma proteína do envelhecimento, mas há uma distinção importante antes de falar em tratamento

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Sintomas frequentes da osteoartrite envolvem dor, inflamação e dificuldade de locomoção, provocados pelo desgaste da cartilagem nas articulações. Embora existam tratamentos para amenizar o desconforto, pesquisadores da Universidade de Stanford apresentaram uma estratégia voltada a regenerar o tecido danificado.

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O estudo preliminar, divulgado na revista científica "Science", avaliou camundongos idosos e amostras biológicas. Os cientistas constataram que a enzima 15-PGDH quase dobra com o envelhecimento, atuando na perda gradual da função dos tecidos corporais e na atrofia muscular.

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Aplicação do inibidor em testes laboratoriais

Diante desse cenário, os pesquisadores utilizaram um fármaco criado para bloquear a proteína. Aplicado no abdômen e na articulação do joelho dos animais, o medicamento ampliou a espessura da cartilagem e recuperou traços da cartilagem hialina: tecido liso que viabiliza a movimentação articular com baixo atrito.

O procedimento reduziu a probabilidade de desenvolver osteoartrite em camundongos com lesões parecidas com o rompimento do ligamento cruzado anterior. Em humanos, cerca de 50% dos indivíduos com esse trauma enfrentam o problema articular em até 15 anos.

Resultados em tecidos humanos

A equipe aplicou a substância em amostras de cartilagem retiradas de pacientes submetidos a cirurgias de prótese de joelho. Após uma semana, a atividade genética ligada à degradação recuou e o tecido começou a reconstruir a cartilagem articular.

O processo ocorreu sem a necessidade de células-tronco. As próprias células cartilaginosas, chamadas condrócitos, alteraram a atividade genética e assumiram propriedades semelhantes às de tecidos jovens.

Os dados ainda não comprovam a eficácia direta em seres humanos vivos. São necessários ensaios clínicos para verificar se o tratamento consegue regenerar a cartilagem com segurança e reduzir intervenções cirúrgicas de substituição articular.

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Helen Blau, doutora em microbiologia e imunologia e coautora da pesquisa, destacou o cenário futuro: “os ensaios clínicos de fase 1 de um inibidor da 15-PGDH para a fraqueza muscular demonstraram que ele é seguro e eficaz em voluntários saudáveis. Esperamos que logo comece um ensaio similar para testar seu efeito na regeneração da cartilagem. Estamos entusiasmados com este avanço. Imaginem regenerar a cartilagem existente e evitar a substituição articular”.