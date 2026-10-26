Defesa Civil de BH registra 17 ocorrências em 24 horas
Registros se deram em razão dos fortes ventos e do temporal que atingiu a capital mineira na tarde deste domingo
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A Defesa Civil de Belo Horizonte recebeu 17 chamados relacionados a situações de risco entre domingo (25/10) e segunda-feira (26/10). Os dados são referentes ao período até as 8h desta segunda-feira.
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Entre as ocorrências registradas, oito foram de destelhamento provocado por vendaval, quatro de desabamento de muro, três de danos em edificações e duas de desabamento parcial de edificação.
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As regionais Oeste, Centro-Sul e Barreiro concentraram o maior número de registros. Os chamados foram recebidos pelo telefone 199, canal de atendimento da Defesa Civil.