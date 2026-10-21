No PL, o pedido para evitar a exploração da idade de Lula

A diferença de idade entre os dois candidatos à Presidência da República é de 35 anos e, na atual campanha, gestos apontando para uma suposta incapacidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 anos, estiveram bastante presentes na estratégia de aliados do rival dele, Flávio Bolsonaro, 45 anos. A tática tem incomodado integrantes do próprio PL, que veem como “contraproducente” atitudes como as do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que em vídeo aparece referindo-se a Lula como “tadinho”, ironizando sua falta de habilidade com a gravação de vídeos para as redes sociais, e dias atrás, no debate da Band, disse que o petista “já não aguenta a pressão”.

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Um dos “cabeças brancas” do partido de Flávio chegou a advertir Nikolas e a mandar mensagem para o pai dele, o pastor Edesio de Oliveira sugerindo que fossem aliviadas as críticas que possam denotar etarismo. Esse integrante da cúpula do PL chegou a dizer que as ironias estariam atrapalhando o convencimento dos mais velhos que não compareceram às urnas no primeiro turno e que podem votar em Flávio na segunda votação. Outro argumento levado a Nikolas e ao pai foi o de que o alívio nas críticas significaria uma chance de o deputado “furar a a própria bolha”, predominantemente jovem.

Nesta terça-feira, 20, o presidente do PL 60 mais, deputado Lincoln Portela (PL-MG), iniciou uma campanha nas redes para buscar os votos de idosos. “Nossa experiência é fundamental, e nosso voto tem o poder de mudar o Brasil. Porém, a abstenção nesse grupo chega a 29,63%, o que representa cerca de 11 milhões de pessoas ausentes”, disse o deputado em uma publicação difundida das redes sociais.

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No Palácio do Planalto, o comportamento do próprio Flávio em relação a Lula no debate do último domingo, 18, foi considerado arrogante e agressiva. Na avaliação de auxiliares do presidente e candidato à reeleição, inclusive, esse foi ponto negativo para o presidenciável do PL. Os movimentos de Flávio no estúdio, colocando-se atrás do petista, foi considerada uma forma de demonstrar imposição física e vigor.