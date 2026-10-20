Morador manda pintar a fachada de cinza para modernizar a casa, mas dois verões depois um pedreiro aponta problemas em uma parede e expõe cuidados antes da reforma

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Pintar a fachada com cinza escuro ou antracite garante visual moderno, mas superfícies expostas ao sol demandam atenção técnica. O processo físico ocorre quando pigmentos escuros absorvem a radiação solar. O revestimento aquece, sofre dilatações térmicas sucessivas e enfrenta ciclos alternados de aquecimento e resfriamento a cada dia ensolarado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A parede voltada para o oeste sente esse impacto com maior força por receber sol durante a tarde. O CSTC, órgão belga especialista em construção, indica variação de 20 a 30 °C entre superfícies brancas e escuras em condições idênticas de exposição. O aquecimento excessivo deforma a base, provoca descolamentos precoces e danifica materiais porosos como concreto ou alvenaria.

Limites técnicos e normas de aplicação

Documentos técnicos definem uma barreira clara: o coeficiente de absorção solar (CAS) não pode superar 0,7 em fachadas expostas. Essa grandeza varia de 0 a 1 e mede a energia absorvida. O branco marca 0,18, enquanto o preto atinge 0,94. A reflexão solar total precisa alcançar ao menos 30%, valor equivalente a 1 menos o CAS.

A norma NF DTU 26.1 estipula o teto de 0,7 para o CAS em rebocos porque tons escuros ampliam variações térmicas, causam desníveis de cor conhecidos como nuançage e evidenciam microfissuras e eflorescências brancas. As diretrizes DTU 42.1 e DTU 59.1 cobrem apenas produtos com CAS abaixo desse valor ou índice de luminância Y acima de 35. A ficha técnica da Tollens descarta índices Y menores que 35, enquanto a Seigneurie associa fissuras no suporte ao calor extremo gerado por taxas acima de 0,7.

Inovações com pigmentos refletores

Segundo a publicação "Cahiers Techniques du Bâtiment", cores escuras foram evitadas por anos em paredes ensolaradas. A liberação desses tons decorre do desenvolvimento de pigmentos que refletem a radiação infravermelha, mantendo o CAS inferior a 0,7 e cumprindo o DTU 59.1 e o CPT 3035.

Dados da fabricante Jefco ilustram a eficácia da tecnologia:

o preto clássico reflete 3% da radiação solar total, índice que sobe para 34% com pigmentação refletora;

o tom marrom eleva a reflexão de 25% para 57%. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Empresas como Weber, na linha Ultime Color, Jefco, com a tinta Color RSC, além de STO e Seigneurie, fornecem essas soluções. A Weber afirma que seu reboco pode cobrir fachadas ensolaradas integrais limitando dilatações. O índice exato consta na documentação de cada cor, sinalizado por pictogramas da Seigneurie ou advertências da ParexLanko. Conforme o portal service-public.fr, alterar a cor externa da casa exige declaração prévia e respeito às diretrizes do planejamento urbano local (PLU).