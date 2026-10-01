Onde Flávio Bolsonaro vai acompanhar a apuração do primeiro turno
Pela manhã, candidato do PL à Presidência da República votará no Rio de Janeiro
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No próximo domingo, 4, Flávio Bolsonaro votará no Rio de Janeiro e depois seguirá para Brasília, onde acompanhará a apuração.
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O candidato do PL deve reunir os auxiliares mais próximos no “QG da campanha”, uma casa no Lago Sul, bairro nobre da capital federal.
Após o resultado, há previsão de que Flávio converse com jornalistas.
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