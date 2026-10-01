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Operação apreende R$ 1,85 mi e investiga uso eleitoral de benefícios sociais no Amapá

PF apreendeu montante em casa de deputada estadual durante ação que investiga compra de votos e uso de estrutura pública em campanha

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
01/10/2026 18:41

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Operação apreende R$ 1,85 mi e investiga uso eleitoral de benefícios sociais no Amapá
Operação apreende R$ 1,85 mi e investiga uso eleitoral de benefícios sociais no Amapá crédito: Platobr Politica

A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 1,85 milhão, além de dólares e euros, durante operação do Ministério Público Eleitoral (MPE) realizada nesta quinta-feira, 1º, no Amapá. Parte do dinheiro foi encontrada na residência da deputada estadual Aldilene Souza (PDT), candidata à reeleição e aliada do atual governador Clécio Luís (União Brasil). A ação investiga suspeitas de compra de votos, coação eleitoral e uso indevido da estrutura pública. Duas servidoras públicas estaduais foram afastadas.

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A apuração também mira o suposto uso político do programa Renda para Viver Melhor e da distribuição de cestas básicas. Segundo o MP Eleitoral do estado, haveria relatos de beneficiários pressionados a apoiar determinadas candidaturas sob risco de perder os benefícios. A investigação também aponta que houve aumento de beneficiários do programa neste ano.

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A origem e a destinação do dinheiro ainda serão investigadas, e a apreensão, isoladamente, não comprova compra de votos. Aldilene já havia sido alvo de uma ação de impugnação de candidatura apresentada pelo MPE em razão de condenação relacionada às eleições de 2018.

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